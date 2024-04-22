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Meteoroloji'den önemli uyarı: Toz taşınımı ve yağmura dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

07:55 - 22/04/2024 Pazartesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcakları artıyor


Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Toz taşınımı uyarısı


Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Ataşehir'de alkollü TIR şoförü park halindeki 2 TIR'a çarptı

Ataşehir'de, alkollü TIR şoförü, park halindeki 2 TIR'a çarptı. Kazada, TIR şoförü yaralandı. Ataşehir Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde TIR'ın şoförü Paşa T. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 TIR'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan TIR şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde Paşa T.' nin 2,85 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


#Meteoroloji
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#Marmara
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