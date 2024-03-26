Metropolitan Müzesi’nde Filistin eylemi

Gazze’deki İsrail katliamına dikkat çekmek için bir grup, New York’un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi’nde (The Met) eylem düzenledi. Protestocular, müzenin merdivenlerine Filistin’le dayanışma mesajları içeren bir örtü serdi. Yaklaşık 64 farklı parçadan oluşan yamalı örtüyle merdivenleri kapatan eylemciler, müzikal enstrümanlar eşliğinde “Özgür Filistin” ve “İsrail bugün kaç çocuk öldürdün?” sloganları attı. Aktivistler müzeyi ziyarete gelenlere de broşür dağıttı. Broşürde, “Bugün özgür bir Filistin için ‘The Met’e el koyuyoruz. Kamusal olarak fonlanan sanat kurumlarımız, Gazze’deki soykırımı görmezden geliyor ve Siyonistlerin yerleşimci, sömürgeci projesini desteklemeye devam ediyor. Hak ettiğimiz dünyayı biz inşa edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
MoMa’DA DA EYLEM YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz ay benzeri bir eylem, New York’taki Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleşmişti. Filistin destekçisi yüzlerce aktivist, İsrail’in saldırılarını durdurması için Modern Sanat Müzesi’ni (MoMA) işgal etmişti. MoMA’nın giriş salonuna “Özgür Filistin” yazan devasa bir bayrak asan eylemciler, “Siyonist işgale ve soykırıma destek verdikleri” gerekçesiyle müzenin bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasını istemişti.