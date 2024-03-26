Metropolitan Müzesi’nde Filistin eylemi

Gazze’deki İsrail katliamına dikkat çekmek için bir grup, New York’un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi’nde (The Met) eylem düzenledi. Protestocular, müzenin merdivenlerine Filistin’le dayanışma mesajları içeren bir örtü serdi. Yaklaşık 64 farklı parçadan oluşan yamalı örtüyle merdivenleri kapatan eylemciler, müzikal enstrümanlar eşliğinde “Özgür Filistin” ve “İsrail bugün kaç çocuk öldürdün?” sloganları attı. Aktivistler müzeyi ziyarete gelenlere de broşür dağıttı. Broşürde, “Bugün özgür bir Filistin için ‘The Met’e el koyuyoruz. Kamusal olarak fonlanan sanat kurumlarımız, Gazze’deki soykırımı görmezden geliyor ve Siyonistlerin yerleşimci, sömürgeci projesini desteklemeye devam ediyor. Hak ettiğimiz dünyayı biz inşa edeceğiz” ifadeleri yer aldı.