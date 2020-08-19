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Hayat Minik Böğürtlen eskisi gibi koşacak 25 gramlık hamsterın kırılan ayağına pim takıldı
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Minik Böğürtlen eskisi gibi koşacak: 25 gramlık hamster'ın kırılan ayağına pim takıldı

Ankara'da kafesine takıldığı ayağı kırılan, 25 gram ağırlığındaki 'Böğürtlen' adlı hamster, Türkiye'de eşine nadir rastlanır bir operasyonla tedavi edildi. Bir milimetreden daha ince olan kemiğine pim takılan hayvan, tekrar sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Minik hamster'ın kırılan ayağına pim takıldı.
Minik hamster'ın kırılan ayağına pim takıldı.

Ankara'da geçen ay, sol arka ayağı kafesine takılarak, kırılan 'Böğürtlen' isimli hamster, sahibi tarafından Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan özel veteriner kliniğine götürüldü. 25 gram ağırlığındaki 'Böğürtlen'in röntgen filmi çekildi. Bir milimetreden daha ince olan ayağı kırılan 'Böğürtlen'in, Türkiye'de eşine nadir rastlanır operasyonla tedavi edilmesine karar verildi.

  • Yaklaşık 45 dakika süren operasyonla ayağına pim takılarak, iyileştirilen hamster, 15 gün sonra düzeldi.

Ağırlığı 25 gram

Veteriner Aktaş, "Böğürtlen kafesinde oynarken ayağının kırılması sonucu kliniğimize geldi. Rutinde yaptığımız işlerden biri olan kırık operasyonu, bu ufaklıkta biraz daha zordu. Çünkü kullandığımız medikal malzemeler onun için yeterli incelikte değildi. Toplam ağırlığı 25 gram olan ve ayak kalınlığı bir milimetre dahi olmayan bir canlı sonuçta. Kırık ayağına pim uygulayarak tekrar sağlığına kavuşturmuş olduk" dedi.

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