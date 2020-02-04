Hayat Mirasımız Derneği soğuk kış günlerinde Kudüsü unutmadı
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Mirasımız Derneği soğuk kış günlerinde Kudüs’ü unutmadı

Mirasımız Derneği soğuk kış günlerinde Kudüs’ü unutmadı

Mirasımız Derneği, kış soğuklarının iyice hissedildiği Kudüs’te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelere ise battaniye ve elektrikli soba yardımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mirasımız Derneğinden Kudüs’e yardım.
Mirasımız Derneğinden Kudüs’e yardım.

Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) “Kış Geldi, Kudüs’ü Unutma” ve” İyilik Isıtır Hepimizi” adlı projeleriyle bu kış da Kudüslü aileleri unutmadı. Kudüslü çocuk ve yetimlere, çeşitli kışlık kıyafet, yüzlerce aileye elektrikli battaniye ve ısıtıcı dağıttı.

102 yıldır süren işgal nedeniyle baskı ve zulmün her çeşidini gören Kudüslüler, ABD Başkanı Trump’ın hain planıyla da iyice köşeye sıkışmış durumdalar. Ekonomik ve psikolojik baskıların pençesinde zor günler geçiren Kudüslüler Türkiye’nin yardımları ile bir nebze de olsa rahat bir nefes alıyorlar. Türk halkı bir yandan Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için seferber olurken bir yandan da Kudüs’te yaşanılan insanlık dramına kayıtsız kalmıyor…

Türkiye’deki hayırseverlerin bağışlarıyla şu ana kadar 500 adet battaniye, 330 adet elektrikli soba dağıtımı ile 830 aileye ulaşıldı.

Kudüslü çocukları da unutmayan Mirasımız Derneği, 450 Kudüslü çocuk ve yetime de mont, kazak ve pantolondan oluşan kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

  • 13 yıldır Türkiye’den yapılan yardımları Kudüs halkına ulaştıran Mirasımız Derneği, Türk halkının Kudüslülere olan maddi ve manevi desteğini hissettiriyor, yardım ulaştırmak üzere çaldığı her kapıdan dualarla uğurlanarak ekiplerimiz aracılığıyla Kudüs halkının Türkiye’ye olan selamlarını da Türkiye halkına iletiyorlar.

Mirasımız Derneği’nin “Kış Geldi, Kudüs’ü Unutma” ve” İyilik Isıtır Hepimizi” sloganlarıyla düzenlediği ve Mart ayının ortasına kadar devam edecek olan kampanyaya destek olmak isteyenler www.mirasimiz.org.tr adresinden online bağış sistemini kullanarak veya banka hesap numaralarını alarak bağışta bulunabiliyorlar.

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