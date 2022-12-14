Hayat Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödülleri 17 Aralıkta sahiplerini bulacak
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Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödülleri 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak

Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC)’nin bu yıl 5. kez düzenlediği "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın kazananları ödüllerini alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödülleri 17 Aralıkta sahiplerini bulacak
​Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni 17 Aralık'ta

Toplam 26 ülkeden 179 karikatüristin 455 eserle katıldığı Mirasımız Kudüs 5. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni 17 Aralık'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Esenler, Kağıthane, Üsküdar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan yarışmanın neticesinde birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek.

7 bin 500’er lira değerindeki "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el-Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Yarışmanın jürisinde Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Hırvatistan'dan Mojmir Mıhatov, İran'dan Mahboube Pakel, Lübnan'dan Anas Lakkıs, Avusturya’dan Klaus Pitter ve Bulgaristan’dan Maya Tcholakova yer alıyor.

Sanatçı Yiğithan Engin’in Kudüs ezgileri seslendireceği ve karikatürist Ahmet Altay’ın çizgi gösterisinin yer alacağı ödül töreninde, katılımcılar arasından yapılacak çekilişle 3 kişi de Kudüs Ziyareti’ne hak kazanacak.

Yarışma, “Mirasımız Kudüs” ana başlığı altında, karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenirken, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

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