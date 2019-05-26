Gazze’nin Al-Nasr Caddesi’ndeki 15 katlı iş kulesi 2014 yılındaki İsrail saldırılarında büyük zarar gören binalardan sadece biriydi. Onu gündeme taşıyan ise geriye birkaç katı sağlam kalan kulede açılan sıradışı sergi. 26 yaşındaki grafiti sanatçısı Ali Jabalay, işte bu moloz yığınlarına yeni bir soluk getirdi ve onu sanat galerisne dönüştürdü. “Molozların Altındaki Hayalperest” isimli sergideki resimlerin her biri 20 metre yüksekliğinde. Kulenin geriye kalan sağlam duvarlarındaki portrelerin her biri yıkılmışlığa rağmen ayakta olmayı simgeliyor adeta. Duvarları boyanmış dört duvar, sokağa bakıyor ve böylece resimler dışarıdan da görülebiliyor. Yoldan geçenler işgalin yüzlerini, yıkılan binanın molozlarının arasında hayalperestleri görünce merak edip sergiyi de geziyorlar. Serginin “Gazze’deki durumun gerçek bir yansıması” olduğunu söyleyen Jabaly, iç tasarım üzerine eğitim almış ve çocukluğundan beri resim yapıyor. Jabaly, 11 yıl önce başladığı sanat yolculuğunu daha sonra sokaklara taşımaya karar vermiş. Gerçek bir iş arayan ve kuşatmadan acı çeken genç bir mezun olaran Jabaly için bu sergi büyük anlam ifade ediyor. Sanatçı, Filistinlilerin boyanmış yüzlerinin ayırt edici çizgileri sadece onların gerçeğini değil, kendi içsel duygularını ifade ettiğini dile getiriyor.

ÇELİŞKİ, KORKU VE HAYAL

Jabaly, duvarlara aynı konuya işaret eden altı portre çizdi. Tamamen duvarı kaplayan resimlerden birine, saçları dağılmış ve gözlerinde korku olan küçük kız, evlerinin tekrar tekrar bombalanmasından korkan Filistinli çocukları simgeliyor. Filistinli çocukların evlerinin yıkıntılarından çıkan ve oyuncaklarını arayan hikayeleri dile geliyor çizgilerde. Tüm resimlerdeki hayalpersetler hayatta kalma ve umut üzerine ısrar ettiğini dile getiren Jabalay, “Bu bizim hayatımız ve hayallerimizin molozuna yeni umutlar doğacak. Bunlar şimdiki zamanımı yansıtıyor, hayalimi ve umudunu yansıtıyor.” diyor.

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ÜÇ SAVAŞTAN SONRA KALANLAR

Ali Jabaly, çizdiği tablolar için altı ay çalıştı. Basit sulu boyalar ve ucuz ekipmanlar kullandı. Tüm zorluklara rağmen, sessiz molozları renk ve çizimlerle canlı bir resme dönüştüren tablolarını tamamladı. Filistin gençliğinin ölüm ve yıkıma rağmen enerjiyi, hayalleri ve yaşam sevgisi mesajını dünyaya iletti. Diğer yandan üç savaştan sonra Filistinli çocuk ve gençleri bir dizi dalgalanma ve kuşatma dalgasını kapsayan üzüntü durumlarını da aksetti.

DİLİMİZİ ANLAMAYAN RESİMLERE BAKSIN

Bu serginin amacı bombalanmış bir alanı dönüştürmenin ve Gazze’nin çevresine hayat vermenin bir yoluydu. Jabaly, çizdiği portrelerin savaş ve yıkımı değil gelecek için yaşama umudunu temsil ettiğini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: “Bazı insanlar dilimizi veya kültürümüzü anlamıyor. Ancak yüzlerin ifadeleri ve gücü acılarımıza ulaşmak için yeterli. Yüzlerin tercümana ihtiyacı yok.” Genç sanatçı , molozlar arasındaki hayalperestlerin çelişki, korku, hayal, oyun ve yaşamdaki ısrarın bir birleşimi olduğunu dile getiriyor.