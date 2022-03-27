Hayat Mor renkte şifa var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mor renkte şifa var

Kırmızı lahana, mor havuç, pancar, marul gibi birçok mor ve bordo sebzeler hastalıklara karşı koruyor ve bağışıklığımızı güçlendirmede yardımcı oluyor. Siz de özellikle Ramazan’ın yaklaştığı bu zamanlarda sofralarınızdan mor ve bordo sebzeleri eksik etmeyip, kırmızı lahana cacığını ve pancarlı salata tariflerini deneyebilirsiniz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Mor renkte şifa var
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Kış aylarında salataların güzel renklerinden birkaçı da mor ve bordodur. Kırmızı lahana, mor havuç, pancar, marul gibi bir çok mor ve bordo sebze sofralarımıza konuk olur. Bu renge sahip sebzeler bol miktarda C vitamini içerirler. Aynı zamanda yoğun lif kaynağı oldukları için bizi tok tutar ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etki yaparlar. Çoğunun içinde bulunan kükürt ve mineraller bağışıklığımızı güçlendirmede yardımcı olurlar.

ŞİFA OLAN KIŞ SEBZELERİ

Salatadan turşuya hatta yemeğe birçok şekilde tüketebildiğimiz bu güzel renkli sebzeler hamur işlerinde iç, hatta tatlı da olabilirler. Mor havuçlar içecek yapımında da kullanılırlar. Anadolu’da kırmızı ve sarı renkli havuçlar bilinir, yaprakları ve tohumları tıpta kullanılırdı. İlk defa Afganistan’da yetiştiği bilinen mor havuç ise kısa zamanda kırmızı ve sarı havuçlarla beraber pazarlarda yerini aldı. Artık bulamıyor ve daha çok turuncu renkli olanını kullanıyor olsak da havucun beyaz bir çeşidi de vardı. Pancar ise Mezopotamya’dan dünyaya yayılmış, ulaştığı her coğrafyada rengiyle dikkati çekmiş, şifa niyetine yenmiş ve suyu içilmiş. Aynı zamanda kimi içeceklere renk vermek için kullanılmış. Bugün de pancar suyuyla hamur yoğurarak hoş kırmızı renkli hamur işleri elde edebiliyor, suyunu az zeytinyağı ile karıştırıp lezzetli detoks içecekleri yapabiliyoruz. Her birinin faydası ve kullanımı hakkında sayfalarca yazı yazılabilir. Fakat ilk cümle mutlaka kış sebzelerinin kış için ihtiyaç duyduğumuz bir çok vitamin, mineral ve diğer maddeleri içerdiği, bu özellikleri nedeniyle bizi kış koşullarında hastalıklardan korumaya yardım ettikleridir. Bu yüzden lütfen Ramazan’ın da yaklaştığı şu günlerde, sofralarımızdan mor ve kırmızı sebzeleri de eksik etmemeye çalışalım ve domates biber gibi yaz sebzelerinden mümkünse kaçınalım. Bu güzel sebzelerle yapılabilecek tariflere geçmeden önce sağlıklı ve mutlu bir pazar günü dilerim. Yaptığınız her bir yemek size şifa olsun inşallah.

Kırmızı Lahana Cacığı

MALZEMELER:

-¼ kırmızı lahana

-Bir avuç maydanoz

-2 diş sarımsak

-3 su bardağı yoğurt

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı sirke

-1 çay kaşığı kuru nane

-1 çay kaşığı kırmızı biber

-Çeyrek çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

  • Kırmızı lahanayı blenderdan geçirelim. Sarımsakları soyalım ve tuz ile birlikte ezelim. Maydanozu kıyalım. Kırmızı lahana, maydanoz ve sarımsakları yoğurt ile karıştıralım. Sirkeyi ilave edelim. Kaseye alıp üzerine zeytinyağı gezdirelim. Nane ve kırmızı biberi ekleyip servise alalım. Afiyet olsun.

Pancarlı Salata

MALZEMELER:

-Yarım kırmızı pancar

-1 küçük havuç

-Yarım kereviz

-Bir avuç ceviz içi

-Yarım demet dereotu

-Bir avuç kuş üzümü

-Yarım limon suyu

-Yarım çay bardağı zeytinyağı

-Bir fiske tuz

YAPILIŞI:

Kuş üzümünü ayıklayıp ılık su ile yıkayalım, 10 dakika bekletelim. Ceviz içlerini irice kıyalım. Dereotunu kıyalım. Pancarı , havucu, kerevizi rendeleyelim. Ayrı ayrı önce limon suyu, ardından zeytinyağı ekleyelim. Servise almadan hemen önce karıştıralım, cevizi ve üzümü ekleyelim. Afiyet olsun.
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