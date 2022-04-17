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Hayat Mühür veri tabanı araştırmacılara açıldı
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Mühür veri tabanı araştırmacılara açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın bir projesi olan Mühür Veritabanı’nda kurumun koleksiyonlarındaki yazma ve matbu eserlerde yer alan mühürlerin görsel ve detaylı verileri toplanarak araştırmacıların kullanımına sunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mühür veri tabanı araştırmacılara açıldı
Sultan III. Selim’in mührü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın bir projesi olan Mühür Veritabanı’nda kurumun koleksiyonlarındaki yazma ve matbu eserlerde yer alan mühürlerin görsel ve detaylı verileri toplanarak araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Yakın zamanda hayata geçirilen Mühür Veritabanı’nda, kurum koleksiyonlarındaki yazma ve matbu eserlerde yer alan, net görüntüsüne ulaşabilen bütün mühürlerin verilerinin toplanması, görüntü ve ayrıntılı değerlendirmeleriyle birlikte araştırmacılara istifadesine sunulması hedefleniyor.

Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın nmührü
Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın nmührü

VERİ TABANINDA YER ALAN MÜHÜRLER

Veri tabanında yer alan mühürler mühür metni, mührün sahibi, mühür sahibi vefat tarihi, bulunduğu meslek/mevki, şahsın telif ettiği eserler, mühür metninin dili, mühürde geçen tarih bilgisi (hicri ve miladi), yer, mührün türü, hakkâk, mührün şekli, alfabe türü, yazım şekli, yazı türü, fiziksel yapısı, tezyini unsurlar ve mührün geçtiği nüshada yer aldığı duruma göre gerekli açıklamalar kategorilerinde incelenmektedir.

Mühür veri tabanında padişah, sadrazam, valide sultan, hanım sultan, şeyhülislam ve devlet adamları gibi çeşitli rütbelerden kişilerin yanı sıra matbaa, kütüphane, kurum, vakıf, temellük ve şahıs mühürleri de yer alıyor.

Altıgen, badem, çiçek, damla, dikdörtgen, kalkan, kalp, kare, oval, sekizgen, şemse, sikke, yaprak, yedigen ve yuvarlak gibi çeşitli şekillerdeki mühürlerde kûfî, muhakkak, nesih, sülüs, ta‘lîk ve tevkî‘ yazı türleri kullanıldığı görülüyor.

Sultan III. Ahmed’e ait mühür
Sultan III. Ahmed’e ait mühür

Söz konusu platformda ayrıca mühürlerle ilgili verilerin analizlerini ve konuyla ilgili uzmanlarca hazırlanmış araştırma yazıları da bulunuyor. Sitede ayrıca mühür okuma pratiğini geliştirmek isteyenler için hazırlanan uygulama sayesinde kendilerini test etme imkânı da sunuluyor.

Halihazırda 802 mühür içeren ve kataloglama çalışmaları devam eden veri tabanının tüm araştırmacıların kullanımına açık olup bir üyelik gerektirmediği belirtiliyor. Her bir mührün detay sayfasında alıntılandığı nüshanın ayrıntılı kataloğuna erişilebiliyor, mühür detay bilgileri mührün görüntüleriyle birlikte yazdırılabiliyor ve indirilebiliyor. Mühür veri tabanına https://muhur.yek.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.

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