Murat Ülker 'Helal sektörü büyüyor' diyerek anlattı: Global helal sertifikasyon sistemiyle tanışın!

Bu arada şunu tekrar belirteyim Koşer ve helal sertifikaları yurt dışında Türkiye’deki gibi değildir. Her ürüne her üretim tesisi için ayrıca verilir. Bizde ise markaya veriyorlar. Bu doğru mu? Ayrıca zaten bin yıldan fazladır Müslüman yurdu olan ülkemizde sadece haram gıdaların ithalatı ve yurtiçi satışında etiketlerine belirtici ifade koymak yeterlidir. Çünkü bir zamanda sabit olan şeyin aksine delil olmadıkça aynen sürdüğü hükmolunur. Bu Mecelle kaidesidir. Fakat ihraç pazarları için helal sertifikalandırılması gerecektir.

2005 yılından bu yana JAKIM, helal ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek için dünya çapında helal sertifikasyon kuruluşlarına onay verirken, Malezya Standartlar Ajansı da helal konusunda çeşitli standartlar başlatmıştır. “Helal Gıda: Üretim, Hazırlama, Taşıma ve Depolama – Genel Kılavuz” başlıklı MS-1500, Malezya tarafından 2004 yılında yayınlanan ve halihazırda The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) ve OIC (Organization of Islamic Cooperation) dahil birçok ülke tarafından kullanılan dünyanın ilk helal standardıdır. Malezya ayrıca helal iddialarını ve yerel işleticileri düzenlemek için 2011 yılında Helal Yasasını yürürlüğe koydu; Kanada ve ABD dışında helal mevzuatına sahip ilk ülkeler arasında yer almaktadır.