Müslüman olan şarkıcı Della Miles Bağcılar'da iftara katıldı

Kısa bir süre önce Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles, Bağcılar’da "Gönül Sofraları" adı altında geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarına katıldı. Azerbaycan Dostluk Parkı'ndaki etkinlikte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri olan Miles, 3 bin 500 kişiyle iftar yaptı.
Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Della Miles, İslam'ı kabul ettikten sonraki ilk Ramazanı ve ilk oruçları olduğunu belirterek, "Sadece çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada olmak çok güzel." dedi.
Miles, Bağcılar'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
'HERKES TEK VÜCUT GİBİ'
Heyecanlı olduğunu aktaran Miles, "Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Burada herkes bir vücut gibi sanki. Burada çok güzel çocuklar var, eğer çocuklar varsa sevgi de var demektir." şeklinde konuştu.