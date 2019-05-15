Müslüman olan şarkıcı Della Miles Bağcılar'da iftara katıldı

Kısa bir süre önce Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles, Bağcılar’da "Gönül Sofraları" adı altında geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarına katıldı. Azerbaycan Dostluk Parkı'ndaki etkinlikte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri olan Miles, 3 bin 500 kişiyle iftar yaptı.

Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Della Miles, İslam'ı kabul ettikten sonraki ilk Ramazanı ve ilk oruçları olduğunu belirterek, "Sadece çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada olmak çok güzel." dedi.

Miles, Bağcılar'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'HERKES TEK VÜCUT GİBİ'

Heyecanlı olduğunu aktaran Miles, "Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Burada herkes bir vücut gibi sanki. Burada çok güzel çocuklar var, eğer çocuklar varsa sevgi de var demektir." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 12 Gecenin onur konukları arasında yer alan başarılı şarkıcı, salonu dolduran misafirlere, Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği olarak takdim edilerek sahneye davet edildi. Kısa bir konuşma yaparak kendisine gösterilen teveccüh ve ilgi için teşekkür eden Miles, Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Bir kaç gündür binlerce mesaj, binlerce e-posta aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güzel duygular yaşattığınız için teşşekür ederim ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen ve İngilizce Meal de barındıran özel Kuran-ı Kerim, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Hoşgeldin denilerek kendisine takdim edildi. Kutsal hediyesini Bakan Ersoy'un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum diyerek gönülleri bir kez daha feth etti. . . . . . . . . Müslüman olan şarkıcı Della Miles: Türkçe konuşmak istiyorum Geçiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi" dedi. BiP'te paylaş

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