Hayat Mutfakta bu hatalarıyapmayın
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mutfakta bu hataları yapmayın

Yaz aylarında sıcaklardan ötürü besin zehirlenmeleri artıyor. Bu rahatsızlıkların önüne geçmek için mutfakta yemek hazırlarken yapılan ufak hataların farkına varmak gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal… Bu yakınmalar yazın sıcak havalarda sıkça görülen besin zehirlenmesinin yol açtığı sorunlardan bazıları. Üstelik bazı durumlarda tabloya yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

ASLA YIKAMAYIN

Anne sütünden sonra en kaliteli proteini içeren yumurta besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Bu tabloya karşı ilk dikkat etmeniz gereken şey ise; marketlerde soğutucularda saklanan yumurtaları satın almaya özen göstermek. Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken asla yıkamayın, çünkü yıkandıklarında yüzeylerindeki delikler genişliyor ve bunun sonucunda bakteriyel üreme artıyor.

TAVUK SUYUNA DİKKAT

Tavuk için en tehlikeli durum, salmonella bakterisinin bulaşmasıdır. Bu mikroorganizmaların ölmeleri için iyice pişirmeniz gerekiyor. Ancak dikkat! Tavukları pişirmeden önce yıkarken çevreye sıçrayan veya kesme tahtası olarak kullandığınız yerde kalan tavuk suyundan, pişirmeden tüketeceğiniz çiğ gıdalar (marul, domates, salatalık vs) etkilenebiliyor. Bu nedenle pişirme aşamasında çapraz bulaşma olmaması için tezgahınızı, et kestiğiniz bıçakları ve tahtaları, lavabonuzu, eti koyduğunuz diğer yerleri ve ellerinizi; yemek pişirmeye başlamadan önce sabunlu ve sıcak suyla yıkamayı asla ihmal etmeyin.

DONDURMADAKİ BUZ PARÇACIKLARI

Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle 7’den 70’e sevilen bir gıda olan dondurmanın da besin zehirlenmelerine yol açabileceğini unutmayın. Kapalı dondurma tercih ediyorsanız; paketleri karlanmış olan, içinde buz parçacıkları bulunan dondurmaları almayın. Açıkta satılan dondurmadan alıyorsanız satıcının hijyenik olması çok önemli. Dondurma konulan kaşığın temiz olması ve çok sık değişmesi gerekiyor.

REKLAM

BOL SUYLA İYİCE YIKAYIN

Yaz meyvelerini sevmeyen yoktur kuşkusuz. Bu mevsimde ayrıca yeşillikler de artar, salatalar zenginleşir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz ancak sebze ve meyvelerin de bakteriyel olarak besin zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu yüzden meyveleri ve sebzeleri mutlaka bol suyla iyice yıkayın. Öncesinde sirkeli suda da bekletebilirsiniz.

Ayça Güleryüz

  • Bu gıdaları yan yana yerleştirmeyin

    Listeria bakterisi 4 derecede bile yaşayabilen ve buzdolabında çoğalabilen bir bakteri türü. “Bu nedenle kırmızı et, tavuk ve balık gibi, çiğ besinler ile salata ve meyve gibi çiğ tüketilecek olan besinler mutlaka birbirinden uzakta yer almalı” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Özellikle yarım kesilip dolap kapaklarına konulan limon tehlikeye çok açık oluyor. Karpuz veya kavun yazın en çok tüketilen meyveleri. Ancak kesik bir şekilde dolaba konulduğunda diğer gıdalardan mikroorganizma bulaşırsa besin zehirlenmelerine sebep olabiliyor” diyor.

  • Bir saatten fazla
  • bekletmeyinYaz aylarında mutfağınızdaki gıdaları korumaya özen göstermelisiniz. 4 ile 60 derece bakterilerin üremesi için oldukça elverişli. Bu nedenle çiğ veya pişmiş olan et ürünlerinizi oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletmeyin.
  • Etleri iyi pişirin
  • Özellikle az pişmiş kırmızı et bir tür E. coli bakterisinin, tavuk ise Salmonella bakterisinin potansiyel üreme yerleri oluyor. Dolayısıyla etlerin iyi pişmesine dikkat edin. Et ürünlerinin iç sıcaklıklarının 70-75 derecelerde olmaları gerekiyor, içlerinin çiğ kalmamasına dikkat edin. Pişirdiğiniz bir yemeği tekrardan ısıtmak istediğinizde yine aynı şekilde et ürünlerinin 70-75 derecelerde olmasına özen gösterin.
  • Buzdolabında bekleterek çözdürün
  • Dondurulmuş gıdaları yemeklerinizde kullanacaksanız, çözdürme koşullarına dikkat etmelisiniz. Donmuş gıdaları oda sıcaklığında değil, buzdolabında bekleterek çözdürmeyi alışkanlık haline getirin. Ancak buz çözünürken suya dönüşüp akabileceği için çapraz bulaşma riskine karşı çiğ kullanacağınız sebze veya meyve gibi besinlerin yanına koymayın.
Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.
FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ 378 çocuğu yetim bıraktı

FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını katletti.
Önce radarı kurulacak

Önce radarı kurulacak

120'yi aşkın füze gemiyle gelecek.
Teşekkür zamanı

Teşekkür zamanı

​Erdoğan'ın teşekkür turları ağustosta başlayacak.
Tetikçi sahnede

Tetikçi sahnede

Ekonomide iyileşmeler var ama not düşürdü.
Kıyıma başladı

Kıyıma başladı

Yavaş ve ekibi çalışanlara karşı harekete geçti.
Sonunuz Kaşıkçı <br>gibi olabilir

Sonunuz Kaşıkçı
gibi olabilir

FBI, ABD'deki Suudi muhalifleri uyardı.
MİT TIR'larıyla<br> tuhaf ilişki

MİT TIR'larıyla
tuhaf ilişki

Oktar'ın FETÖ ile irtibatları deşifre edildi.
Birinci etap <br>trafiğe açıldı

Birinci etap
trafiğe açıldı

​FSM'deki onarım çalışmaları devam edecek.
Kabusa dönen yangın söndürüldü

Kabusa dönen yangın söndürüldü

400 hektarlık alanda etkili oldu, 3 gün sonra söndürülebildi.
Erbakan'ın<br>kabrine ziyaret

Erbakan'ın
kabrine ziyaret

Erdoğan, Milli Görüş liderinin kabrinde dua etti.
İkbal derdine<br>düşen kimliksizler

İkbal derdine
düşen kimliksizler

Bahçeli'den sistem eleştirilerine çok sert sözler.
İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

​Yeni harekat başladı, PKK hedefleri ağır ateş altında.
KKTC'nin önerisine<br>tam destek

KKTC'nin önerisine
tam destek

Rumlara hidrokarbon kaynakları için işbirliği teklif edilmişti.
İmamoğlu'nun<br>suçlamaları asılsız

İmamoğlu'nun
suçlamaları asılsız

​Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hacımustafaoğlu duyurdu.
Bebekleri<br> ekipler kurtardı

Bebekleri
ekipler kurtardı

​Esenyurt'ta çıkan yangında büyük panik yaşandı.
Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

​Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik duyurusunu yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.