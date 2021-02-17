Hayat Müziği bırakan Coşkun Sabahın yeni mesleği şaşırttı
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Müziği bırakan Coşkun Sabah'ın yeni mesleği şaşırttı

Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıkladı. Müziği bıraktığını belirten Sabah, tavukları sigortaladıklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Coşkun Sabah
Coşkun Sabah

Usta sanatçı Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” dedi.

MÜZİK SEKTÖRÜNDE KRİZ VAR

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım" ifadelerini kullandı.

Sabah, "Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir’deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” ifadelerini kullandı.

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