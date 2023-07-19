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Nadir bir eser olduğunu bilmeden bağışladı: Türkologların gözdesi oldu

Bursalı koleksiyonerin nadir bir eser olduğunu bilmeden bağışladığı "Dede Korkut Kitabı" Türkologların araştırma kaynağı oldu.

10:25 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Dede Korkut Kitabı, Türkologların araştırma kaynağı oldu.

Dede Korkut Kitabı, Türkologların araştırma kaynağı oldu.

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'ne 2018'de bağışlanan eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi ve tıpkıbasımı yapıldı. Araştırmacılar, daha önce Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshalarıyla bilinen eserin harekeli yeni nüshası üzerinde çalışmalara başladı. Eserin orijinalini müzeye bağışlayan İbrahim Koca, Bursa'daki Kapalı Çarşı'da antikacılık yaptığını ve yaklaşık 42 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Koca, Türk ipek iğne oyaları koleksiyonu oluşturduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası İğne Oyası Festivali'nin organizasyonunda ve jürisinde yer aldığını kaydetti.

Fadıllı köyünden bir hocanın zaman zaman kendisine el yazması kitaplar getirdiğini belirten Koca, Dede Korkut eserinin eline geçme hikayesini şöyle anlattı:

'El yazma eserleri müzesi açacağından haberdardım'

"Bu eser geldi. Bunun da Dede Korkut hikayesi olduğunu kendisi Osmanlıca ve Arapça bildiği için bana iletmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesinin de Muradiye'de el yazma eserleri müzesi açacağından haberdardım ve elimde bayağı bir eser vardı. Bunların içinde el yazması Kur'an-ı Kerimlere kadar pek çok eser bulunuyordu." İbrahim Koca, müzeyi gezen koleksiyoner Mehmet Yayla'nın dikkatiyle eserin farkına varıldığına işaret ederek, "Dede Korkut nüshasını verirken nadir bir kitap olduğunu bilmiyordum. Ben kitap koleksiyoneri değilim" şeklinde konuştu.

Üniversitelerden akademisyen hocalara bilgi verilmesiyle konunun duyulmaya başladığını söyleyen Koca, "Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ve Prof. Dr. Semra Alyılmaz hocalarımız çok bilge bilim insanları, bu süreçte o kadar çok faydaları oldu ki, ben buradan şahsım adına onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#Bursa
#Muradiye
#Dede Korkut Kitabı
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