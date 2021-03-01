Hayat Nakil bekleyen ve aylardır hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan sevenlerine seslendi Dualarınıza ihtiyacım var
AKTÜEL

Nakil bekleyen ve aylardır hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan sevenlerine seslendi: Dualarınıza ihtiyacım var​

Nakil bekleyen ve aylardır hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan sevenlerine seslendi: Dualarınıza ihtiyacım var

Ankara Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Taşıyan’ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi. Ünlü sanatçı da sevenlerine seslenerek, 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Hakan Taşıyan
Hakan Taşıyan

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan’a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan’ın tedavisi hastanede devam ediyor.

  • Dün sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.

Hakan Taşıyan için acil çağrı: Sosyal medyadan duyurdular
HAYAT
Hakan Taşıyan için acil çağrı: Sosyal medyadan duyurdular

’BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR’

Hakan Taşıyan’ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz şöyle konuştu:

  • "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz. Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca ’0rh+ ve Brh+’ kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu"

Karaciğer nakli olması gereken şarkıcı Hakan Taşıyan için donör aranıyor
HAYAT
Karaciğer nakli olması gereken şarkıcı Hakan Taşıyan için donör aranıyor
Abone Ol Google News
CHPli Avukat Altun CHPli Sancarın ayıp nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim
Kavanozu 350 lira

Kavanozu 350 lira

Balıkçılar yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
İşte paketteki 14 madde

İşte paketteki 14 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay açıklayacak.

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

​Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.

Deri fabrikasında patlama

Deri fabrikasında patlama

​İstanbul'daki patlamada 3 kişi yaralandı.

​Yunan basını böyle duyurdu.
Meteoroloji'den<br>yağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.