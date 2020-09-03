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Hayat Nefes kesen deneme Balonlarla dokuz kilometre göğe yükseldi
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Nefes kesen deneme: Balonlarla dokuz kilometre göğe yükseldi

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine nefes kesen bir deneme gerçekleştirdi. Helyum balonları ile yaklaşık dokuz kilometre yükselen Blaine, denemesini başarı ile sonlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
David Blaine performansını saniye saniye kaydetti.
David Blaine performansını saniye saniye kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı. Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.

NTV'nin haberine göre; Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.

Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.

39 dakika sonra, yaklaşık 9 bin 144 metre yani Everest dağından biraz daha yüksekliğe ulaşınca balonları bırakan Blaine,, paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Çocukken izlediği filmden etkilendi

Baline, bu denemesinde oksiken yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze almış oldu. Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.

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