Hayat Nurettin Topçu anısına ödüllü deneme yarışması
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Nurettin Topçu anısına ödüllü deneme yarışması

Nurettin Topçu anısına ödüllü deneme yarışması düzenleyen Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, "Fıtratın Çağrısı: İnsan Aslına Dön!" teması ile sahip olduğu değer ve tecrübeleri genç nesilleri aktarmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen deneme yarışmasına katılım için son tarih 10 Nisan.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nurettin Topçu
Nurettin Topçu

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; sahip olduğu değer ve tecrübelerin genç nesillere aktarmak için çeşitli vesilelerle her yıl organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

Her sene büyük ilgi gören Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl üçüncüsünü düzenleniyor. Nurettin Topçu anısına gerçekleştirilecek olan Mavera Ödülleri 2020 “Fıtratın Çağrısı: İNSAN, ASLINA DÖN!” konulu ödüllü deneme yarışması için başvurular başladı.

  • Tüm dünyadan ön lisans ve lisans öğrencisi olan katılımcılar, 10 Nisan 2020 tarihine kadar “Fıtratın Çağrısı: İNSAN, ASLINA DÖN!” konulu denemeleriyle www.maveraodulleri.com adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

13 öğrenci ödüllendirilecek

Konusunda uzman değerlendirme kurulu tarafından detaylıca incelenecek olan denemelerden 13 tanesi ödül alacak. Nurettin Topçu anısına düzenlenen yarışmada, dereceye giren ilk 3 kişi dizüstü bilgisayar ve Özbekistan seyahati, 10 kişi de mansiyon ödülü olarak Özbekistan seyahati kazanacak. Maddi hediyelerin yanı sıra kitaplaştırılmaya değer görülen eserler Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde basılarak kitap haline getirilecektir.

Deneme yarışmasına; yurt içinde ve yurt dışında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan 30 yaş altı öğrenciler katılabilir.

Yarışma afişi.

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