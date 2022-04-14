Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Nusret Çolpanın minyatürleri interaktif oldu
KÜLTÜR SANAT

Nusret Çolpan’ın minyatürleri interaktif oldu

Ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden minyatür sanatçısı Nusret Çolpan, Fatih Belediyesi tarafından açılan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş” sergisiyle anılıyor. İki farklı adreste açılan sergide sanatçının vefatına kadar yaptığı çalışmalara ve çağdaş yorumlarına yer veriliyor.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
Nusret Çolpan’ın minyatürleri interaktif oldu
Arşiv

Ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden minyatür sanatçısı Nusret Çolpan, Fatih Belediyesi tarafından açılan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş” sergisiyle anılıyor. İki farklı adreste açılan sergide sanatçının vefatına kadar yaptığı çalışmalara ve çağdaş yorumlarına yer veriliyor.

Sadece minyatür yok

Genç sanatçılar tarafından hareketlendirilen minyatürlere ses de eklendi. Çolpan’ın 5 eser ve 2 eskizi, eski adıyla Cam Küp Galeri yeni adıyla Nusret Çolpan Sergi Salonunda; koleksiyonerlerden edinilen 42’i eseri ise Kadırga Sanat Galerisinde sergileniyor. Kadırga’da sadece minyatürler değil sanatçının ilk dönem yaptığı sulu boya çalışmalar da ziyaretçilere sunuluyor.

8 farklı isim sergiye koleksiyonlarından eserler gönderdi. Sergilenen eserlerde İslam şehirlerinden Suriçi’ne, dünya şehirlerinden İstanbul’un Fethi hatta Nuh Tufanı’na kadar çeşitli olaylar ve mekanlar tasvir ediliyor.

Metro çinilerini Erdoğan istemiş

Sanatçının oğlu Hasan Çolpan, babasının vefat etmeden önce eserlerini hareketlendirmek için girişimde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Hareketlendirme, gelenekte olmayan bir şey. Ama babam yaşarken eserlerinin hareketlenmesini istiyordu. Kardeşimle, dalgaların kıpırdaması, martıların uçma hareketlerini denemiştik fakat sergi haline dönüşüp, umuma sunulacağı bir aşamaya gelmemişti.”

Yaşamı boyunca 300’ün üzerinde eser veren sanatçı minyatürlerini bir süre sonra çiniye aktardı. İznik çinisi üzerine minyatürlerini işleyen nÇolpan’ın eserleri Taksim metrosu başta olmak üzere Topkapı Sarayı, TBMM, Füniküler, Kadir Has Üniversitesi gibi mekânları süslüyor.
Yaşamı boyunca 300’ün üzerinde eser veren sanatçı minyatürlerini bir süre sonra çiniye aktardı. İznik çinisi üzerine minyatürlerini işleyen nÇolpan’ın eserleri Taksim metrosu başta olmak üzere Topkapı Sarayı, TBMM, Füniküler, Kadir Has Üniversitesi gibi mekânları süslüyor.

Çolpan, Taksim metrosundaki çalışmanın nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: “Minyatürlerini çiniye ilk kez 1999’da Taksim metrosunun süslenmesi için kendisi geçirdi. Tayyip bey o yıllarda belediye başkanıydı. Babamdan Suriçi’ni gösteren orjinal sulu boya resim satın almıştı. Büyük ihtimalle metro yapılırken geleneksel motiflerle süsleme ihtiyacı hissedildi. Babamdan eser aldığı döneme denk gelince, o sinerjiyle ortaya çıktı bunları çiniye aktarma fikri.”

Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan eserleriyle anılıyor
HAYAT
Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan eserleriyle anılıyor
4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.