Nusret Çolpan’ın minyatürleri interaktif oldu

Ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden minyatür sanatçısı Nusret Çolpan, Fatih Belediyesi tarafından açılan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş” sergisiyle anılıyor. İki farklı adreste açılan sergide sanatçının vefatına kadar yaptığı çalışmalara ve çağdaş yorumlarına yer veriliyor.

Sadece minyatür yok

Genç sanatçılar tarafından hareketlendirilen minyatürlere ses de eklendi. Çolpan’ın 5 eser ve 2 eskizi, eski adıyla Cam Küp Galeri yeni adıyla Nusret Çolpan Sergi Salonunda; koleksiyonerlerden edinilen 42’i eseri ise Kadırga Sanat Galerisinde sergileniyor. Kadırga’da sadece minyatürler değil sanatçının ilk dönem yaptığı sulu boya çalışmalar da ziyaretçilere sunuluyor.

8 farklı isim sergiye koleksiyonlarından eserler gönderdi. Sergilenen eserlerde İslam şehirlerinden Suriçi’ne, dünya şehirlerinden İstanbul’un Fethi hatta Nuh Tufanı’na kadar çeşitli olaylar ve mekanlar tasvir ediliyor.

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Metro çinilerini Erdoğan istemiş

Sanatçının oğlu Hasan Çolpan, babasının vefat etmeden önce eserlerini hareketlendirmek için girişimde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Hareketlendirme, gelenekte olmayan bir şey. Ama babam yaşarken eserlerinin hareketlenmesini istiyordu. Kardeşimle, dalgaların kıpırdaması, martıların uçma hareketlerini denemiştik fakat sergi haline dönüşüp, umuma sunulacağı bir aşamaya gelmemişti.”

Yaşamı boyunca 300’ün üzerinde eser veren sanatçı minyatürlerini bir süre sonra çiniye aktardı. İznik çinisi üzerine minyatürlerini işleyen nÇolpan’ın eserleri Taksim metrosu başta olmak üzere Topkapı Sarayı, TBMM, Füniküler, Kadir Has Üniversitesi gibi mekânları süslüyor.

Çolpan, Taksim metrosundaki çalışmanın nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: “Minyatürlerini çiniye ilk kez 1999’da Taksim metrosunun süslenmesi için kendisi geçirdi. Tayyip bey o yıllarda belediye başkanıydı. Babamdan Suriçi’ni gösteren orjinal sulu boya resim satın almıştı. Büyük ihtimalle metro yapılırken geleneksel motiflerle süsleme ihtiyacı hissedildi. Babamdan eser aldığı döneme denk gelince, o sinerjiyle ortaya çıktı bunları çiniye aktarma fikri.”

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