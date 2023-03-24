ODTÜ çalışanı: Beni AK Partili olduğum için işten kovdular

2019 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz’ın ağabeyi ve iki çocuk babası Fazlı Duymaz, ODTÜ’lü yetkililer tarafından siyasi görüşünden dolayı kovulduğunu iddia etti. Hasta babası, yaşlı annesi ve iki çocuğuyla mağdur olduğunu, işten atıldığı için kirasını ödeyemediğini dile getiren Duymaz, şöyle konuştu:

"AK Parti'yi desteklediğim için bu sorunları yaşadım"

Şehit kardeşiyim. Kardeşim 2019 yılında Hakkari Yüksekova’da terörle mücadele sırasında şehit oldu. Bu yüzden devletimiz bana iş imkanı sağladı. 3 yıldır ODTÜ’de çalışıyordum. Kardeşimin ölüm yıl dönümünde mevlit yemeğine memleketim Kırşehir’e gitmek için müdürlerim Tekin Yılmaz ve Metin Tokmak’tan izin istedim ve bana izin verdiler. Yozgat Valisi’nin de katılımıyla mevlit yemeğimizi yaptık. Bu arada dedem vefat etti. Tekrar defin işlemleri için köyüme gittim. Müdürlerimi arayıp haber verdim, haberleri vardı. Sonrasında bana tutanak tuttular ve işime son verdiler. Toplamda 10 gün işe gitmedim. AK Parti'yi desteklediğim için bu sorunları yaşadım. ODTÜ şehit ailelerini istemiyor.

"Tayyip'i devireceğiz, işine son vereceğiz"

ODTÜ’de çalıştığı 3 yıl boyunca sürekli sorunlar yaşadığını ve siyasi görüşlerinden dolayı örselendiğini öne süren Duymaz, şunları söyledi: ODTÜ’de çalışmaya başladığım ilk günden beri siyasi fikirlerimden dolayı bazı sorunlar yaşadım. ODTÜ’de şehit ailesini ve AK Partiliyi istemiyorlar. Ben birçok kez bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdum. Bana birçok kez ‘Tayyip’i devireceğiz. Biz senin işine son vereceğiz. Sizi Tayyip kurtarsın’ dediler. Bana siyasi düşüncelerimden dolayı hep baskı yaptılar. Ben buranın devletin bir kurumu olduğunu söylediğimde, ‘Cumhurbaşkanı üniversitelere karışamaz’ diyerek bir bardak çay vermediler.





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