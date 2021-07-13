Hayat Oğlu 2 yaşındayken kaçırıldı 24 yılda 500 bin kilometre yol yapıp oğlunu buldu
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Oğlu 2 yaşındayken kaçırıldı: 24 yılda 500 bin kilometre yol yapıp oğlunu buldu

Çin'de oğlunu aramak için motosikletle 500 bin kilometre yol kat eden baba, 24 yıl sonra oğluna kavuştu.

Haber Merkezi AA
Oğlu 2 yaşındayken kaçırıldı: 24 yılda 500 bin kilometre yol yapıp oğlunu buldu
Guo Gangtang, oğluna kavuşunca gözyaşlarına hakim olamadı.

BBC'nin haberine göre, Çin'de yaşayan Guo Gangtang'ın oğlu, insan kaçakçıları tarafından 1997'de Şandong eyaletindeki evinden kaçırıldı.

Oğlunu arayan baba, 24 yıllık arama sürecinde en az 20 eyalette oğlunun izini sürdü. İnsan kaçakçıları, kaçırdıkları 2 yaşındaki çocuğu Henan eyaletinde satarken polis, kayıp genci 24 yıl sonra yine aynı bölgede buldu. Guo'nın oğlunu kaçıran 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Aksilikler babayı oğlunu aramaktan vazgeçiremedi

Oğlunu arayan Guo, 24 yıllık iz sürme döneminde otoyollarda soyulma ve kazalar dahil, çok sayıda aksilikle karşılamasına rağmen yolundan dönmedi.

Motosikletiyle gittiği her yerde oğlunun fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyan Guo, bu zaman zarfında parası kalmadığı için dilendiğini, köprü altlarında yatmak durumunda kaldığını anlattı.

Guo, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuğum bulundu, artık beni her şey mutlu edebilir." dedi. Çin'de çocuk kaçaklığı en yaygın suçlar arasında yer alırken ülkede her yıl on binlerce çocuğun kaçırıldığı belirtiliyor.

Esed'in ayırdığı Suriyeli baba kız 12 sene sonra İstanbul'da buluştu: Gözyaşları sel oldu
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Suriye'nin Hama kentinde doğan 58 yaşındaki Ammar Haydar, gençlik yıllarından itibaren antidemokratik uygulamaları nedeniyle Esed ailesine karşı muhalefete başladı. 1980'li yılların başından itibaren siyasi faaliyetlerine başlayan Haydar, bu çalışmalarından dolayı birçok kez hapis cezası aldı.Haydar, 2009'da da cezaevine girerek 2 yıl tutuklu kaldı. Haydar'ı hapse atmakla yetinmeyen Esed rejimi, Haydar'ın kızı ve eşine de baskı yapmaya başladı.
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Suriye'de müteahhitlik yapan ve maddi durumu da iyi olan Ammar Haydar, baskılar nedeniyle eşini ve kızını Ürdün'e gönderdi.2011'de iç savaşın başlamasından sonra çıkarılan afla serbest kalan Haydar, ailesinin yanına gitmek yerine Suriye'deki diğer muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşı yeniden mücadele etmeye karar verdi. 2014'e kadar bu mücadelesini sürdüren ve aynı yıl tekrar tutuklanarak kısa bir süre daha cezaevinde kalan Haydar, Ürdün'ün siyasi mülteci kabul etmemesi nedeniyle 2015'te Türkiye'ye geldi.
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Şu anda 28 yaşında olan kızı Merve Haydar ise henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken annesiyle birlikte Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Burada liseyi bitirdikten sonra özel bir üniversitede grafik tasarımı eğitimi alan Haydar, babasının maddi durumunun bozulması nedeniyle eğitimini 3. sınıfta yarıda bıraktı.
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Annesine bakmak, geçimlerini sürdürmek için çeşitli işlerde çalışan, zaman zaman da grafik çizimleri yapan Merve Haydar ile babası Ammar Haydar, bu süreçte buluşmak isteseler de her seferinde çıkan engeller nedeniyle bir araya gelemedi.
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Türkiye'de yaşayan baba Haydar ile Lübnan'da bulunan kızı Merve Haydar aradan geçen 12 yılın sonunda İstanbul'da kavuşma imkanı buldu. Haydar ailesi, artık ayrılmadan Türkiye'de bir arada yaşamak istiyor.
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Haydar, 2009'da Lübnan'da düzenlenen bir toplantıya farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişiyle katıldığını ve ülkesindeki insan hakları ihlallerine ilişkin konuşma yaptığı için ülkesine dönüşte gözaltına alındığını söyledi.
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Haydar, 2011 yılına kadar cezaevinde kaldım. 2011'de çıktıktan sonra savaş başlamıştı. Esed, genel bir af çıkardığı için tüm siyasiler serbest kaldı. Ben de bundan dolayı çıktım. Tüm insanlar, Esed rejimine karşı çıkmaya başlamıştı. Orada ben de aktif bir rol aldım. dedi.
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Haydar, 2014'te tekrar tutuklandığını dile getirerek, 1 ay kaldım içeride. Bu 1 ay en zoruydu. Çok hapishane gördüm ama bu seferki çok kötüydü. Çok işkence yaptılar. 2 metrelik alan içinde 17 kişi vardı. Lavabo aynı yerdeydi. 1 aylık süreçte her gün gözlerimin önünde 3-4 kişi öldürülüyordu. Oradaki insanlar normal insanlar değildi. Rejim bile kontrol edemiyordu onları. Çok acımasız insanlardı. 1 ay sonra sağlık durumum çok kötüleşti ve biraz da şansın yardımıyla çıkabildim. Ondan sonra Lübnan'a gittim. Lübnan'a gittiğimde orada daha fazla mücadele edebilirim şeklinde umudum vardı ama Lübnan'da da şartlar kötüydü. Hizbullah, Suriyeli insanlara bayağı zarar veriyordu. Çok ayrımcılık vardı ve bayağı baskı gördüm. Lübnan'da 1 yıl kaldım. şeklinde konuştu.
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Haydar, 2009'da cezaevine girmesinden bu yana eşini ve kızını görmediğini belirterek, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: Hapishaneye girince uzun bir süre iletişim bile kuramadım. Sonrasında ailemle konuşma şansım oldu ve Ürdün'e gitmelerini istedim. Esed tarafından ailem de baskı görüyordu. Hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydı. O zamandan bu yana sadece telefonla görüşebildik. Bu kavuşma anı 12 yıl boyunca beynimde vardı. Yatmadan önce bu buluşmayı hayal ediyordum. Sonra 'Bu buluşma olacak mı?' diye kendi kendime soruyordum ve 'Evet olacak eminim?' şeklinde cevap veriyordum. Havalimanına geldiğimiz zaman çok mutluydum. Bu mutluğu kelimelerle ifade edemem. Bir kaygım vardı, yıllar önce bıraktığım küçük kuzumu aynı şekilde görebilecek miydim? Aynı sevgiyle hissedebilecek miydim? Onu gördüğümde mutluluğumu tarif edecek bir kelime yok. Bir haftadır ailem burada. Türkiye'ye gelmek için vizeye ihtiyaçları vardı. Vize masraflarını dahi ödeyecek param yoktu. Vatandaşlık alan Suriyeli bir arkadaşım davetiye yolladı ve öylece Türkiye'ye gelebildiler. 15 gün için buradalar. İkamet tezkeresi için başvurdular inşallah kabul görür ve bundan sonra ayrılmayız. Burada kalmalarını çok istiyorum. Yaşlı olduğum için iş bulamıyorum. Sağlığım da çalışmaya el vermiyor. Topladığım bütün paraları Avrupa'ya gitme girişimlerimde harcadım.
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Merve Haydar da babasını çok özlediğini belirterek, yabancı bir ülkede babasız yaşamanın çok zor olduğunu, tek tesellisinin ise babasını yeniden görebilme umudu olduğunu dile getirdi.
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Haydar, 12 yıl boyunca babamı görmenin hayaliyle yaşadım. diyerek, duygularını şu sözlerle ifade etti: Çocuklar babalarıyla gezerken onlara çok özenir ve üzülürdüm. 'Babamla bulaşacağım.' diye hayal kurmak beni mutlu ediyordu. Bu 12 yıl boyunca zaman zaman telefonla görüştük ve görüntülü konuştuk. Her seferinde bir buluşma ihtimali doğuyordu ancak bir şekilde bu planlarımız bozuluyordu. Defalarca kez böyle oldu. Her seferinde her tür hazırlığı yapıyorduk ancak bir engel çıkıyordu. Bu seferki buluşma planını konuştuğumuzda içime doğdu babamı bu kez göreceğim diye. Çıkış kapısında babamı görünce sıkı sıkı sarıldım. Biraz uzaklaşıp yüzüne bakıp tekrar sarıldım. Bu babamdı ve sağlık durumu da iyiydi. Bakıp, tekrar sarıldım, tekrar sarıldım. Buna inanmam biraz zaman aldı. Eve geldikten sonra 3 gün boyunca 'Bu durum gerçek, ben babamla buluştum.' diye kendi kendimi inandırmaya çalıştım. Merve Haydar, Ürdün'e dönmek istemediğini ve babasıyla Türkiye'de yaşamak için yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.
Esed'in ayırdığı Suriyeli baba kız 12 sene sonra İstanbul'da buluştu: Gözyaşları sel oldu
Esed rejimi tarafından 2009'da hapse atılan Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar, o tarihten sonra görmediği kızı Merve Haydar'a 12 yıl sonra kavuştu.

Dua etmek için mezarlığa gitti: Kayıp oğlunun cesedini buldu
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Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Bahçeşme Mahallesi Hayat Caddesi’nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kayıp Muammer Metin’den (36), haber alamayan ailesi bulunması için yakınlarına haber verdi.
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Metin’i her yerde arayan babası ise dua etmek için Bağçeşme’de bulunan aile kabristanlığına gitti. Kabristanlıkta dolaşan baba, 3 gündür haber alamadıklarını oğlu Muammer Metin’i bebeğinin mezarı başında kanlar için hareketsiz yatarken buldu.
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Babanın feryadı üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu anlaşılan Muammer Metin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
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7 ay önce çocuğunu kaybettiği öğrenilen ve borcu nedeniyle tehdit edildiği iddia edilen Metin’in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.
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Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durulan olay hakkında inceleme başlattı.
Dua etmek için mezarlığa gitti: Kayıp oğlunun cesedini buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından bebeğinin mezarı başında ölü halde bulundu.
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