Hayat Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden Pınar devrilen duvarın altında can verdi
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Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden Pınar devrilen duvarın altında can verdi

Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden Pınar devrilen duvarın altında can verdi

Adana’da 5'inci sınıf öğrencisi Pınar Tutak (12), yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, çok özlediği öğretmenleri ve arkadaşlarını görmek için gittiği mezun olduğu ilkokulda, yıkılan bahçe duvarının altında kalıp öldü. Perihan Tutak’ın babası Cuma Tutak, “Çocuğum okulun açıldığını duyar duymaz sevinçle gitti, ama ölüsü geldi” dedi.

Haber Merkezi DHA
Pınar'ın ailesi ve yakınları acı haberi duyar duymaz olay yerine koştu.
Pınar'ın ailesi ve yakınları acı haberi duyar duymaz olay yerine koştu.

Adana'da Meryem ve Cuma Tutak çiftinin 5 çocuğundan biri olan 5’inci sınıf öğrencisi Perihan Tutak, yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmek için geçen yıl mezun olduğu ilkokula gitti. Burada kardeşleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Perihan Tutak’ın üzerine bahçe duvarı devrildi. Tutak, duvarın altında kaldı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından çıkarılan küçük Perihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Perihan Tutak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Acı haberi alan küçük kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Duvarın yıkılmasında okulun ihmali olduğunu savunan Tutak ailesi, okul yetkililerinden şikayetçi olurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Perihan Tutak’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak dün öğlende Buruk Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Pınar'ın ailesi.

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‘DÜNYA BENİM ÜSTÜME ÇÖKTÜ’

Kızının okulların açıldığını duymasının ardından sevinçten uyuyamadığını belirten Meryem Tutak (38), Perihan’ın sabah ilk iş olarak, öğretmenlerini ve arkadaşlarını görmek için geçen yıl mezun olduğu okula gitmek olduğunu söyledi. Kısa süre sonra olayın yaşandığını kaydeden Tutak, “Komşum haber verdi. Koşarak geldim. ’Duvar üzerine yıkıldı ’dediler. Enkazın altında çocuğumu gördüm. Büyük insan olsa çıkamaz o taşların altından. Çıkamadı çocuğum. Sonra da öldü. Ben yandım başka kimse yanmasın. Sorumlular cezalarını çeksin. Benim çocuğum değil sadece o an 10 çocuk olsa hepsi ölürdü. Bu acıdan sonra dünya benim üstüme çöktü” dedi.

60 SENELİK BİR DUVAR’

Olayı duyar duymaz soluğu hastanede aldığını ve sonra da kızının ölüm haberini duyduğunu belirten Cuma Tutak ise acının kendilerini yıktığını belirtti. Geri dönüşüm işçisi olarak çalıştığını ve büyük sıkıntılar içinde çocuğunu bu zamana kadar okuttuğunu ifade eden Tutak, “Olayda ihmal var. O duvar 50-60 senelik bir duvar. Zaten uzun zamandır yan yatmış. Şikayette bulundum. Sonuna kadar arkasından gideceğim. Çocuğum okulun açıldığını duyar duymaz sevinçle gitti ama ölüsü geldi” ifadelerini kullandı.

Pınar'ın annesi yıkılan duvarın altından hiçbir çocuğun sağ çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

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