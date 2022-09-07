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Ölümcül bakteri sonunda Türkiye'de de görüldü: Uzmanlardan korkutan yeni salgın uyarısı

Kene kaynaklı patojenlerin neden olduğu hastalıklar dünya genelinde insanların ve hayvanların sağlığını tehlikeye atarken, kene ısırığıyla geçen bakteri türü Türkiye'de tespit edildi. Doç. Dr. Ömer Orkun, ölümcül risk taşıyan bakteri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Ölümcül bakteri sonunda Türkiyede de görüldü: Uzmanlardan korkutan yeni salgın uyarısı
Kene kaynaklı bakteri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde artan moleküler teknikler sayesinde kene kaynaklı patojenlere sebep olan yeni türlerin ortaya çıktığını ifade eden Orkun, özellikle Anadolu'da orman içi bölge olan Bolu'dan başlayıp Ankara'daki çok çeşitli geçiş zonlarını içine alan ve yarı kurak step coğrafya olan Kırşehir'de son bulan bir alanda kene kaynaklı patojenlerin doğal dinamiklerini anlamaya yönelik saha ve laboratuvar çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de yeni tespit edildi

2 bine yakın kenede yüzlerce patojen (hastalık oluşturan mikrop) taraması yapan bilim insanları, 32 farklı kene kaynaklı patojenin varlığını belirlediklerini dile getirerek çalışmalarını anlattı:

"Bu ciddi derecede önemli bir rakam ve bunların hiçbiri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü değil. Tespit edilen patojenlerden 10'unun insanı enfekte edebildiği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şu an patojen olarak Avrupa'da yeni ortaya çıkan ve Avrupa'nın en önemli vektörü olan Ixodes Ricinus kene türünün naklettiği 'Neoehrlichia Mikurensis' adı altındaki bir bakteri. Bunun Türkiye'de daha önce varlığı bilinmiyordu, yeni tespit ettik. Bu tür, Avrupa'da insanlarda patojenik olan zoonotik hastalıkların en önemli vektörü olarak kabul edilir ve Avrupa'nın üzerinde en çok çalıştığı kene türüdür. Bizim ülkemizde özellikle Anadolu'nun kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da baskın bir tür."

Orkun, yaptıkları araştırmanın uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandığını da sözlerine ekledi.

'Sağlıklıyım bana bir şey olmaz' demeyin

Söz konusu bakterinin, insanlarda kan damarlarının iltihaplanması ve tromboembolik patojenite ile seyreden birtakım bozukluklara yol açabildiğine işaret eden Orkun, "Eskiden özellikle immün sistemi zayıf veya baskılanmış, dalağı alınmış, lösemi, lenfoma ve MS gibi hastalığı olan insanlarda patojenik olduğu sanılıyordu. Ancak son yıllarda Avrupa'daki vakalara baktığımızda, immün sistemi gayet yerinde, sağlıklı insanlarda da patojeniteye sebep olabildiği hatta özellikle birtakım ilaçlarla immün sistemi baskılanmış hastalarda ise ölüme varabilecek sonuçlara neden olduğu bildiriliyor." diyerek enfeksiyonun sonuçlarına değindi.

Enfeksiyona yol açan kene türü kırsal kesimlerin yanı sıra Trakya, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda ve Anadolunun kuzeyinde de görülüyor

Bu türün sebep olduğu hastalığın çok akut enfeksiyona sebep olmadığı için bugüne kadar bilinemediğine dikkati çeken Orkun, "Ülkemizde bu patojen maalesef birçok rutin tanı sistemlerinde yer almamaktadır. İhmal ediliyor olabilir, hasta tanısı konmadan tedavi edilmiş olabilir. Ancak gelecekte bu patojenin ayırıcı tanıya gerek ulusal referans laboratuvarlarında gerekse hastanelerde eklenmesi gerekiyor. Çünkü erken tanı hayat kurtarır ve tanımadığınız bir mikroorganizmayla savaşmanız çok zordur. O yüzden kene kaynaklı patojenler, üzerinde çok durulması gereken patojenlerdir." dedi.

Yüksek nemde varlığını sürdürüyor

Bakteriyi taşıyan Ixodes Ricinus kene türünün yüksek neme ihtiyaç duyduğunu belirten Orkun, "Bu türü sadece kırsal kesimlerde değil özellikle içerisinde orman ihtiva eden il içi yapılarda yani kentsel bölgelerde de görüyoruz." dedi. Ardından, bu kene türünün İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda, Trakya ve Anadolu'nun kuzeyinde görüldüğünü vurgulayarak insanları enfekte ettiğini söyledi.

Orkun, bu kene türünden korunmak için öncelikle tür bazında sistematik olarak epidemiyolojik araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Tespit edilen noktalar üzerinden başlayarak benzer coğrafi noktalarda erken uyarı sistemlerinin oluşturulması gerektiğini dile getiren Orkun, şöyle devam etti:

"İki yıl önce gelecekte Türkiye'de 'Ixodes Ricinus kaynaklı salgın oluşabilir' endişesi ile bu türe ve taşıdıkları patojenlere özgü bir projeyi Sağlık Bakanlığına sunduk. Umarım bunun üzerine gidilir çünkü biz bu salgını en acı yaşayan ülkelerden biriyiz. 2002'de hiç bilmediğimiz bir şekilde dünyanın en büyük KKKA salgınına maruz kaldık ve hala devam ediyoruz. Türkiye açısından gelecekte olacak kene kaynaklı salgınların sebeplerinden bir tanesi hatta olasılık olarak en yükseklerinden biri Ixodes Ricinus. Bu türle ilgili bölgesel verileri almamız gerekiyor. Rezervuar konakları bulmamız lazım."

Farketmek zor

Kenelerin yoğun olduğu yerlere ilişkin dağılım ve risk haritalarının çıkarılması ve insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Orkun, "İnsanlar kendisine tutunduğunda bu tür keneyi genelde göremiyor çünkü bu kene, bir pilot kalemin defterde bıraktığı nokta kadar, çok küçük. İnsanlar çoğu zaman fark edemiyor. Diğeri kolaylıkla fark edilebilir ama bu türü fark etmek zor olduğundan, insanların vücutlarını çok detaylı aramaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Orkun, insanlara, kendisine tutunan keneyi bulduğunda bir an önce vücutlarından çıkarması uyarısında bulundu.

Dünya endişeli: Arjantin'de ölümcül yeni virüse rastlandı
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ŞİMDİYE KADAR 3 KİŞİ ÖLDÜ<br>Arjantin'de gizemli bir zatürre hastalığından üç kişi öldü ve yeni bir viral salgın endişelerine yol açtı. Güney Amerika ülkesindeki sağlık yetkilileri, ardından 6 kişinin daha 'kökeni bilinmeyen pnömoni' ile enfekte olduğunu söyledi. Vakalar, ülkenin kuzeybatısındaki Tucumán kentinde özel bir hastanede tedavi gören sekiz sağlık çalışanı ve bir yoğun bakım hastasından oluşuyor.
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YENİ BİR VİRÜS OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR<br>Ülkedeki sağlık yetkilileri endişeli olduklarını çünkü vakalara yapılan Covid, grip ve hantavirüs testlerinin negatif olduğu ve bu durumun yeni bir virüse işaret ettiğini söyledi. Hastalığın, genellikle yeni viral salgınların kurbanları olan sağlık çalışanlarına bulaşması hastalığın yayılma hızının yüksek olabileceğini gösterdi.
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Bununla birlikte söz konusu haber, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinden açıklanamayan bir zatürRe raporlarının sızmaya başlamasından iki buçuk yıl sonra geldi. Çin’deki hastalık daha sonra Covid-19 olarak adlandırıldı.
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Tucumán eyaletinin sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, gizemli pnömoniye yakalanan İlk altı hastanın 18-22 Ağustos tarihleri ​​arasında yoğun akciğer enfeksiyonu ile hastaneye başvurduklarıı ve nefes almada güçlük ve göğüs ağrısı benzeri semtomlar gösterdiklerini söyledi.
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30'DAN FAZLA VİRÜS VE BAKTERİ İÇİN TEST EDİLDİLER<br>Ruiz, \"Bu hastaların ortak noktası, iki taraflı pnömoni ile şiddetli solunum rahatsızlığı ve Covid-19’a çok benzeyen X-ray görüntülerindeki benzerliktir. Ancak, hastaların, 'Covid-19, soğuk algınlığı, hem A hem de B tipi grip' dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edilmiş ve bunların hepsi negatif çıkmıştır.
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HASTANE KARANTİNAYA ALINDI<br>Hastalardan alınan numuneler, daha fazla analiz için Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuarları’na gönderilmiştir. Vakaların tedavi gördüğü hastane şu anda karantina altında bulunuyor ve hastaların temaslıları izlenerek izole ediliyor” diye konuştu.
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DSÖ VE EMA TAKİP EDİYOR<br>Diğer taraftan, Batı'daki uzmanlar, salgının Covid-19’un ortaya çıkışıyla benzerliklerine rağmen alarm zilini çalmaya başlamak için çok erken olduğunu söyledi.<br><br>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin (EMA) salgın istihbarat ekipleri gizemli pnömoni vakalarını izlediklerini duyurdu.
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Edinburgh Üniversitesi'nde küresel sağlık başkanı Prof. Dr. Devi Sridhar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, \"Açıkça endişe verici, ancak yine de bulaşma ve kaynağı hakkında önemli bilgilere ihtiyacımız var. Bu, tehlikeli patojenlere karşı kolektif savunmasızlığımızı gösteriyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir salgın,hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, hava yolculuğu ve ticaret nedeniyle hızla yayılabilir” dedi.
Dünya endişeli: Arjantin'de ölümcül yeni virüse rastlandı
Arjantin'de yer alan Tucuman eyaletinde gizemli bir zatürre hastalığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hastalığın kaynağının bilinmediği belirtildi. Yetkililer vakaların Covid-19, grip ve hantavirüs de dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edildiğini ama bunların negatif çıktığını açıkladı. Durumun daha önce bilinmeyen yeni bir virüsün varlığını gösterdiğini söyleyen uzmanlar, hastaların karantinaya alındığını bildirirken, DSÖ ve EMA ise vakaları yakından izlediğini duyurdu.

Ölümcül virüs çıkmıştı: Çikolata devi stoklarını imha etti
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İngiltere'deki bazı marketler bakteri şüphesi olmayan Ferrero çikolatalarının satışlarına devam ederken bazıları ise tedbir amacıyla tüm Ferrero çikolatalarını satıştan kaldırdı.
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Yetkililer, yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmediklerini söyledi.
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İngiltere'nin Başkenti Londra'da bulunan Robin Food Marketinin Müdürü Cansu Özdemir, Ferrero Çikolata fabrikasının yetkililerinden alınan ilk uyarıların ürünlerin tüketilmemesi üzerine yalnızca \"tavsiye\" niteliğinde olduğunu söylerken, kısa bir süre sonra Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA), \"ürünlerin kesinlikle satılmaması\" gerektiği hakkında uyarı aldıklarını söyledi.
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Özdemir yaptığı açıklamada, \"Bizim için süreç Nisan ayında başladı. Firmadan yapılan bir uyarıyla konuyu öğrendik. Uyarıda, ‘Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikamızda üretilen sürpriz yumurta ürününde salmonella bakterisi şüphesi mevcut. Fabrikamızdan çıkan ürünler test yapılarak piyasaya sürülüyor olsa da bazı şüpheli vakalar olduğu için bu ürünlerin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz’ şeklinde ifadeler yer aldı. İlk olarak bu tamamen tavsiye niteliğindeydi. Ancak 1 gün sonra firma, Belçika’daki fabrikamızdan çıkan sürpriz yumurtalar bu kategoriye giriyor diye bir uyarı daha yayınladı. Bu ürünlerin tüketilmemesi ve elinde bulunduranların iade etmesi istendi. Daha sonra 8 Nisan'da FSA'dan aldığımız uyarıda ise ürünlerin kesinlikle satılmaması ve tüketilmemesi gerektiği söylendi\" dedi.<br>
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Yetkililerin Ferrero ürünlerinin geri çekilmesi çağrısıyla beraber markaya ait tüm çikolataların satıştan kaldırmaya karar verdiklerini söyleyen Özdemir, \"Haberleri ilk duyduğumuz anda geçici olarak stoktan çektiğimiz ürünleri daha sonra FSA'dan gelen uyarıyla tamamen kaldırdık. Sadece bakteri şüphesi olan ürünlerle sınırlı kalmayarak, süreci gözlemleyip Ferrero ürünlerinin güvenliğinden emin oluncaya kadar tüm ürünleri bekletmek istedik\" şeklinde konuştu.
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Belçika'daki Arlon fabrikasında üretilen ürünlerin imha edildiğini söyleyen Özdemir, Londra'da Belediyesinin de bu aşamada yardım ettiğini belirtti.
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Özdemir, satıştan kaldırmaya karar verdikleri ürünlerin Ferrero'ya geri iade edildiğini söyledi. Ferrero yetkililerinin Londra'daki marketlerden sürpriz yumurta ürünlerini market satış fiyatlarından satın alarak topladıklarını söyleyen Özdemir, bazı zincir marketlerde ise diğer Ferrero çikolataları için özel satış stantları kurulduğunu belirtti.
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Özdemir, \"Fabrika bakteri şüphesi oluştuktan sonra kapatıldı. Haziran ayında tekrar açılmasına izin verilmesinin ardından şimdilerde ise üretime geçtiklerini duyduk. Ancak bunun daha sıkı denetimli olacağına inanıyorum. Öte yandan şu anda piyasaya sürülen ürün yok\" şeklinde konuştu.
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Özdemir, olayların İngiltere'de ve Avrupa'da yoğun olarak çikolata satılan dönemlerden biri olan Paskalya Bayramında gerçekleşmesinin talihsizlik olduğunu belirterek, \"Çünkü Paskalya Bayramı yumurta şeklindeki çikolatalarla kutlandığı için herkeste bir telaş oldu\" dedi. Paskalya Bayramı döneminde satışların etkilendiğini söyleyen Özdemir, kendi marketinde başka çikolataların satışını ön plana çıkardıklarını belirtti.
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından Mayıs ayında yayınlanan son bildiride, İngiltere'de salmonella bakterisiyle bağlantılı 101 vaka olduğu ve vakaların çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu belirtmişti. UKHSA, salmonella bakterisinin belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, kusma, karın krampları, yüksek ateş, yorgun hissetme ve titreme gibi belirtilerin olduğunu duyurmuştu.<br>
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UKHSA, salmonella bakterisi endişeleri nedeniyle insanlara kendini korumaları için bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti. Salmonellanın insanlar arasında bulaşıcı olabileceğini belirten UKHSA, bu nedenle enfekte olunması durumunda iyi hijyen uygulamanın önemli olduğunu vurguladı. Salmonella bakterisinin belirtilerinin özellikle bağışıklık sistemi gelişmemiş küçük çocuklarda daha şiddetli olabileceğini aktaran UKHSA, \"Salmonella bakterisi insandan insana yayılabilir, bu nedenle etkilenen herkes ellerini iyice yıkamak ve semptomları varsa, mümkünse başkalarının yiyeceklerine dokunmaktan kaçınmak gibi hijyen kurallarına uymalıdır\" ifadelerine yer verdi.
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Gıda Standartları Ajansı ve Ferrero çikolata fabrikası, bu ürünlerin her bir versiyonunun potansiyel bir tehdit olmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu belirtirken, risk oluşturan ürünlerin 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 son kullanma tarihleri arasında olduğunu belirtmişti.
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Ferrero çikolata fabrikasının Belçika'nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), fabrikanın üretim ruhsatını geçici olarak iptal etmişti.
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Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolataları toplatma kararının önleyici bir tedbir olduğunu açıkladıktan sonra ürünler, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg'da Paskalya bayramından hemen önce geri çekilmişti.
Ölümcül virüs çıkmıştı: Çikolata devi stoklarını imha etti
İtalya merkezli Ferrero çikolata fabrikasının ürünlerinden bazılarında salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, nisan ayında ürünler İngiltere'deki marketlerin raflarından kaldırılırken stoklardaki ürünlerde imha edildi. Çikolata devinin İngiltere'deki fabrikası bakteri şüphesi oluştuktan sonra kapatılırken, ülkede sürpriz yumurta şeklindeki çikolataların satışı ise yapılmıyor.
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