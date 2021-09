ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz'dan 'Cübbeli Ahmet'e tepki

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İmam-Hatip Liseleri'ne ilişkin açıklamasına tepki gösteren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, Cübbeli'yi İmam Hatip Liseleri'ne davet etti.

İmam Hatip okullarının FETÖ'ye karşı panzehir görevini gördüğünü belirten Solmaz, "Ahmet Mahmut Ünlü'nün öğrencilerimizi ve velilerimizi tedirgen etmeye hakkı yoktur bu bir vebaldir" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ahmet Mahmut Ünlü'nün söylediği gibi bir şey imam hatiplerde yoktur. İmam hatipleri ve eğitim programını tanımadığı aşikardır. İmam hatipler her türlü aşırılığının karşısındadır. Özellikle FETÖ'nün panzehiri olmuştur. Ahmet Mahmut Ünlü'nün öğrencilerimizi ve velilerimizi tedirgen etmeye hakkı yoktur bu bir vebaldir. Kendisini en kısa zamanda imam hatipe giderek yakından tanımaya davet ediyorum."

GÜNDEM Cübbeli Ahmet'in imam hatipleri hedef alan açıklamalarına MEB'den tepki: Kamuoyunu yanıltıyor

ÖNDER'DEN TEPKİ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamalarına tepki gösterdi. ÖNDER'den yapılan açıklama şöyle:

REKLAM

22.09.2021 gecesi CNNTÜRK televizyonunda Tarafsız Bölge programının konuğu tarafından yanlış ve eksik bilgiden kaynaklı yapıldığına inandığımız açıklamalarla her platformda ortaya çıkması muhtemel olan tekil örnekler üzerinden koskoca bir camianın hedef alınması ve genelleyici bir yaklaşım içinde olunması, İmam Hatip camiası olarak bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir.

İmam Hatip okulları yüzyılı aşan tarihiyle fen ve sosyal bilimlerle İslam İlimlerini öğrencilerine birlikte veren eğitim kurumlarıdır. Kurulduğu günden beri ülkemiz için çalışan okullarımız bundan sonra da hizmet etmeye, katma değer üretmeye, kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye devam edecektir. İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur.

REKLAM

OYNAT 00:58 İmam hatiplerin son düşmanı Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatibe göndereceğinize düz liseye gönderin CNN Türk'teki canlı yayında konuşan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, imam hatip liselerini hedef alan açıklamalarıyla adeta bir itibar suikastına imza attı. Ünlü yaptığı açıklamada, 'Çocuklarınızı imam hatip liselerine göndereceğinize düz okul ve liselere gönderin. Daha az hasarla çıkarlar.' ifadelerini kullandı. Cübbeli Ahmet, bu açıklaması ile geçtiğimiz aylarda imam hatipleri hedef alan HDP'li Kemal Bülbül, CHP'li Alpay Antmen ve imam hatiplileri 'sapıklık ve ahlaksızlıkla' suçlayan Erol Mütercimler ile aynı cepheden konuşmuş oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algi oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır. Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte İmam Hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur.

Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.

REKLAM