Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: “Uluslarası İlişkilere çok açık bölgeyiz. Ruand ile iş birliklerimizi geliştireceğiz.”

Ziyarette Bakan Dr. Vincent Biruta’ya, ülkesinin Ankara Büyüklelçisi Fidelis Ntampaka Mironko ve bürokratları eşlik etti. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın; OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ve küme koordinatörlerinin yer aldığı programda, heyete, bölge ekosistemi, üretim gücü ve ticari fırsatlar hakkında bilgiler verdi.

Başkanı Orhan Aydın, Bakan Dr. Vincent Biruta’yı OSTİM’de görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek daha önce de Büyükelçi Mironko’yu bölgede ağırladıklarını hatırlattı. OSTİM’in küresel bir marka olduğuna işaret eden Aydın, “Biz uluslararası ilişkilere çok açık bir bölgeyiz. Afrika’nın birçok ülkesiyle önemli çalışmalarımız oldu. İnşallah bu vesilelerle Ruanda ile de iş birliklerimizi geliştireceğiz.” dedi.

REKLAM

Afrika genelinde; Fas, Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Somali, Güney Afrika, Nijerya, Kenya, Nijer ile iş birlikleri geliştirdiklerini kaydeden Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ostim Teknopark ile de iş birliği başlıklarını genişlettiklerini kaydetti. Başkan Aydın, “Yakın zaman kadar biz ülkelerle organize sanayi bölgesi başlığında iş birliklerini konuşuyorduk. Şimdi bu iş birliklerine iki başlığımız daha eklendi. Bunlardan biri teknoparklar arası iş birliği, biri de üniversiteler arası iş birliği.” görüşünü dile getirdi.

“OSTİM Teknik Üniversitesi ile çalışmak isteriz”

Ruanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Vincent Biruta, Türkiye’de bulunmaktan ve OSTİM’i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye ile ilişkilerinin arttığına dikkat çeken Bakan Biruta, “Kurumlar arasında da iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.