Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Prof. Dr. Hilal Elver’den başörtüsü yorumu: Türkiye’de hükümet değişikliği olursa en zor durumda yine kadınlar olacaktır

TVNET canlı yayınında başörtüsü konusunda değerlendirmelerde bulunan 'Başörtüsü Tartışması, Laiklik ve Din Özgürlüğü' kitabının yazarı Prof. Dr. Hilal Elver, 'Hükümet değişikliği olursa en zor durumda olanlar yine kadınlar olacaktır' ifadelerini kullandı.