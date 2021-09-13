Hayat Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
AKTÜEL

Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Yedi çocuğun aynı anda arabaya tutunarak gittiği anlar kameraya yansıdı.

Bakırköy Florya’da dün öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği görüldü. Gençlerin kask takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

11 yaşındaki çocuk babasından gizlice kaçırdığı araçla kaza yaptı
FOTOĞRAF 10
Title
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K. evlerinin önünde park halindeki anahtarı babasında bulunan patrona ait cipin anahtarını gizlice alıp aracı çalıştırıp gezintiye çıktı.
Title
Evinden bir süre uzaklaşıp idaresindeki 06 DL 1654 plakalı cip ile ters yola giren E.K., karşıdan araçların geldiğini görünce panikleyerek kaldırıma çıkıp bir apartmanın bahçe duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.
Title
Kazada yaralanan E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Acil serviste görevli doktorun şefkat gösterip yakından ilgilendiği çocuğun kaza sonrası çok korktuğu dikkat çekti.
Title
Kazada ise araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Title
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden trafik polisi tarafından kaldırılarak otoparka çekilirken, polis çocuğun ailesine ulaşarak kaza hakkında bilgi verdi.
Title
Title
Title
11 yaşındaki çocuk babasından gizlice kaçırdığı araçla kaza yaptı
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, gizlice anahtarını aldığı babasının patronuna ait ciple çıktığı gezintide cadde kenarındaki duvara çarpıp yaralandı.


Kırıkkale'de ters yöne giren tır sürücüsü trafiği tehlikeye attı
OYNAT 00:28
Kırıkkale'de ters yöne giren tır sürücüsü trafiği tehlikeye attı
43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, ters yöne giren bir TIR sürücüsü yoğun araç trafiğinde korku dolu anlar yaşattı.


Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.