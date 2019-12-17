Hayat Oxford Sözlüğüne girdi Yılın kelimesi seçildi
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Oxford Sözlüğü'ne girdi: Yılın kelimesi seçildi

İngilizce için otorite kabul edilen Oxford sözlüğü, 2019'un sözcüğünü geçtiğimiz günlerde açıkladı. 12 ayda kullanımı 100 kat artan kelimenin "İklim acil durumu" olduğunu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Oxford Sözlüğü tarafından her yıl ‘Yılın Kelimesi’ belirleniyor ve duyuruluyor. Kendi alanında dünyanın prestijli markalarından biri olan Oxford Sözlüğü 2019 yılının kelimesini duyurdu. 2019 yılında 'iklim' kelimesi diğer bütün kelimelerden daha sık ‘acil durum' ile ilişkilendirildi.

“İklim krizi” anlamına gelen “Climate Emergency” ifadesini Oxford Sözlüğü, yılın kelimesi seçti.

2019 yılında “İklim krizi” kelimesinin kullanımının bir önceki yıla oranla oranla yüzde 10,789 arttığını duyuran Sözlük, terimin, İngilizce konuşanlar arasında belirgin bir şekilde günlük dile yerleştiğini duyurdu.

Harekete geçilmesi gerekiyor

Her yılın en çok konuşulan kelimesini seçen Oxford Sözlüğü aynı zamanda iklim krizi ifadesini, "İklim değişikliğinin sebep olacağı geri döndürülemez hasarı durdurmak veya azaltmak için acil bir şekilde harekete geçilmesi gereken durum" olarak tanımladı.

Oxford Sözlüğü, 2018’de ise "zehirli" kelimesini yılın kelimesi olarak belirlemişti.

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