Özel çocuklara sinema heyecanı

Hayal Ortağım Sesli Betimleme etkinliği kapsamında görme engelli özel çocuklar, sinemada film izleme keyfini yaşadılar. Başkent Ankara’daki Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu’nda okuyan 20 öğrenci, ‘Hayal Ortağım’ın ‘Sesli Betimleme’ teknolojisi yardımıyla Atakule Cinemaximum sinemasında, “Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi’ filmi ile buluştu. Etkinlikte, görme engelli Kerem Aktan adlı genci, ABD’li görme engelli yönetmen James Rath’la buluşturmasını konu alan videonun da gösterimi yapıldı. ‘Hayal Ortağım’ uygulaması içerisinde yer alan ‘Cepten Sesli Betimleme’ özelliği, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor.

ANADOLU’YU GEZECEK

Sinema kültürünün toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesini sağlayacak olan bu çalışma, teknolojinin hayatı kolaylaştıran, iyiliği arttıran özellikleri arasında. Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği ‘Engelsiz Eğitim’ projesi ayrıca, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmalarını amaçlıyor. “Hayal Ortağım” uygulaması yıl boyunca Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde devam edecek.

Görsel detaylar kaçmıyor