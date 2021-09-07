Hayat Pamuğu podyuma hazır hale getiriyorlar
AKTÜEL

Pamuğu podyuma hazır hale getiriyorlar

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasını sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte gezen Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, teskstilcilerin ‘pamuktan podyuma’ sloganı ile yola çıktığını belirterek, “Burada tarlardan alınan pamuğun işletmesinden, üretimine, paketlenmesine kadar tüm çalışmalar yapılıyor” dedi. 35 fabrikada toplamda 18 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Kaya, 2022 yılı sonuna kadar 70 fabrikanın aktif hale geleceğini ve istihdam edilenlerin sayısının 30 binleri bulacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamuğu podyuma hazır hale getiriyorlar
Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir özel tekstil kampüsünde üretim alanında ise iplik, örgü kumaş ve konfeksiyon bölümü de var. Örgüde aylık 2 bin 500 ton kumaş, iplikte aylık bin ton, konfeksiyon bölümünde ise aylık 1 milyon adet üretim yapılıyor. DTO Başkanı Kaya, tekstil kentte hazır hale getirilen ürünler, İspanya, Rusya, Avrupa hatta Dominik Cumhuriyeti’ne kadar gönderildiğini ifade etti. Kaya, “Pandemi sürecinde fabrikalar üzerine düşen tüm koşulları yerine getirdi. Şu an çalışmalar sağlıklı koşulları dikkate alınarak yapılıyor. Diyarbakır ihracattaki payı 250 milyon dolar civarında. Bu rakamın arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Tekstil fabrikalarında tüm işçi alımlarında yüzde 50 kadın kotası uygulandığını dile getiren Kaya, “Özellikle de konfeksiyon bölümünde bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Örneğin şu an konfeksiyon bölümünde çalışan 700 işçinin 500’ü kadınlardan oluşuyor. Kadınların yaşama, üretime katılması ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları açısından öncelikli tercihimizdir” dedi.

Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.