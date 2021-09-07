Pamuğu podyuma hazır hale getiriyorlar

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir özel tekstil kampüsünde üretim alanında ise iplik, örgü kumaş ve konfeksiyon bölümü de var. Örgüde aylık 2 bin 500 ton kumaş, iplikte aylık bin ton, konfeksiyon bölümünde ise aylık 1 milyon adet üretim yapılıyor. DTO Başkanı Kaya, tekstil kentte hazır hale getirilen ürünler, İspanya, Rusya, Avrupa hatta Dominik Cumhuriyeti’ne kadar gönderildiğini ifade etti. Kaya, “Pandemi sürecinde fabrikalar üzerine düşen tüm koşulları yerine getirdi. Şu an çalışmalar sağlıklı koşulları dikkate alınarak yapılıyor. Diyarbakır ihracattaki payı 250 milyon dolar civarında. Bu rakamın arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Tekstil fabrikalarında tüm işçi alımlarında yüzde 50 kadın kotası uygulandığını dile getiren Kaya, “Özellikle de konfeksiyon bölümünde bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Örneğin şu an konfeksiyon bölümünde çalışan 700 işçinin 500’ü kadınlardan oluşuyor. Kadınların yaşama, üretime katılması ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları açısından öncelikli tercihimizdir” dedi.