Pandemi iş modellerini değiştiriyor

Teknolojik yenilikler ve internetin günlük hayatın her alanını kaplamasıyla ortaya çıkan yeni tip iş modelleri pandemi sonrasında daha da artacak. Özellikle evden çalışmayı test ettiğimiz yaklaşık 1 yılda hem çalışanlar hem de şirketler bu yeni modeli ciddi ciddi düşünüyor. Şimdilerde ön plana çıkan senaryo ise karma model. Bu sisteme göre şirketlerin işlerin önemine ve niteliğine göre evden veya ofisten çalışma modellerine geçecek. Yani bir kısmımız evden bazılarımız da ofisten çalışacak.

PERFORMANS VE MALİYETE BAKILACAK

Özellikle evde iş yapmaya uygun olan mesleklere öncelik verileceği tahmin edilirken, artık her birimiz farklı sistemlerle işyerlerine bilgisayarlarımız aracılığıyla bağlı olacağız gibi görünüyor. Bu bir trend mi yoksa daimi bir modele dönüşür mü? Bunu hem zaman hem de şirketlerin elde ettikleri performans ve maliyet hesapları belirleyecek.

YÜZDE 54 OFİSE DÖNMEK İSTEMİYOR

Bu konuda uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), EY Türkiye’nin hazırladığı rapora göre; uzaktan çalışma modelinin çalışma dünyasında hızla yaygınlaşması uzun vadede yenilikçi çalışma modellerinin temellerini oluşturan bir unsur oldu. Çalışanların yüzde 54’ü COVID-19 dönemi sonrasında sürekli ofiste çalışmaya dönmek istemiyor.

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KARMA MODELİ TERCİH EDİYOR

Çalışan, işveren, yatırımcı ve öğrenci olmak üzere 300 katılımcı ile gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapor iş dünyasındaki dönüşüme ışık tutuyor. Farklı ihtiyaçlardan dolayı ofise gitmeyi bir ihtiyaç olarak gören çalışanların ofiste çalışmayı istemelerinin temel sebepleri arasında sosyal kalmak (%29), ofiste daha iyi çalışma kaynaklarına erişim (%24) ve meslektaşlarla daha iyi iş birliği (%23) gibi unsurlar yer alıyor. Katılımcıların %73’ü, iş hayatına adım attıklarında hem ofis hem uzaktan çalışmayı içeren karma bir çalışma modeli tercih ettiklerini belirtiyor.

Üretkenliği artırdı ancak yalnızlaştırdı

Çalışanların yarısı uzaktan çalışma döneminde, COVID-19 öncesi döneme kıyasla üretkenliklerinin artığını belirtiyor. Bu rakam, müdür ve üst düzey yöneticiler için yüzde 60’a kadar çıkıyor. Buna karşın, uzaktan çalışmanın getirdiği bazı zorluklar olduğu da anket sonucu ortaya çıkıyor. Bunların başında evde çalışılan sürede artan yalnızlık duygusu ve insan ilişkilerinin zayıfladığı düşüncesi geliyor. Buradaki oran ise yüzde 41.

Gökhan Gümüşlü

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