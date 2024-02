Pazar günlerimiz Zeytinburnu’na ait

Malum, pazar günleri biraz da “sıkıntısı”yla anılır. Ancak farklı düşünmek de mümkün. Ünlü yazar Jose Saramago da, Kopyalanmış Adam’da “...pazar günleri genelde kasvetli, sıkıntılı geçer, ama bazı pazarlar vardır ki insan dünyaya geldiğine şükreder.” der. Biz de Arısoy’a pazarları sıkıntı olmaktan kurtarmak için önerileri olup olmadığını soruyoruz. “Ben önceden beri canımın sıkıldığını hatırlamam.” diyerek başlıyor söze. Ardından şunları anlatıyor: “Canı sıkılanlara da üzülürüm. Çalışan insanlar için pazar başka bir rutin, doğru. Ama insanın haftanın her gününde – saatinde yani her fırsat bulduğunda sadece kendisi için yaptığı merakları, uğraşları, hobileri olmalı. Ben gençlerle her buluştuğumda, kendileriyle birlikte büyütecekleri, zaman içinde derinleştirecekleri meraklarının olması gerektiğini söylüyorum. Ben belediye başkanlığı görevimden önce, yani pazarları tamamen tatil yapabiliyorken, bu günleri iple çekerdim. Kendimi bildim bileli hiçbir pazardan sıkılmadım. Çünkü bugün sadece kendi programımı uygulayacağım gün olmuştur. Hatta pazar günü için kendi gündemimi oluştururdum. Genel olarak insanın hayattan zevk alması için de işimiz dışında bir çabamızın olması gerekir. Bu edebiyat, sanat da olabilir, ahşap oymacılığı da… Veya resim, tezhip, ebru, spor… Bu hem bizi mutlu eder, can sıkıntısından kurtarır hem de bu uğraş bizi dönüştürür, geliştirir. Ortalamayı aşan her ilgi bunu sağlar.”