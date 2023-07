Pazarı bize sevdiren duygular, izlenimler ve hatıralar

Buğra’nın hem çocukluğunun hem de yetişkinliğinin pazarlarını dinledikten sonra, pazarları sıkıntılı bulanları hatırlatıyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulmak isteyenler için bir önerisi var mıdır? “Öneride bulunamam, ama kendi tecrübelerimden söz edebilirim” diyor Buğra. Ardından da şunları anlatıyor: “Hayatım boyunca kitaplar en iyi dostum, arkadaşım oldu. İyi yazılmış bir kitapla baş başa kalmayı bir arkadaşla boş boş laflamaya her zaman tercih ederim. Bu alışkanlık sayesinde pazar sıkıntısı, daha doğrusu can sıkıntısı nedir, bilmiyorum; çünkü okurken günü ve getirdiği sıkıntıları unutuyorum. Okuduğum her kitap önüme benim dünyama karşı, ona uymayan, ondan ayrı bir dünya getirir; bu yüzden okurken tuhaf bir heyecan duyarım; o heyecanla zihnim aydınlanır, içim genişler, sükûnete kavuşurum. Evde yapılması gereken işler varsa onları da genelde pazar günlerine bırakırım, bir işle uğraşırken günü ve saatleri unuturum, bu unutuş da beni oyalar. Arada sırada hasta ziyaretlerine giderim, bazen de arkadaşların çağrılarına ‘evet’ derim.” Buğra’ya sizce pazar günü izlenecek en iyi film hangisidir, diye de soruyoruz: “Biri dramdan hoşlanır, öbürü aksiyondan, biri trajediden, öbürü bilim-kurgudan; o yüzden pazarları izlenecek en iyi film ‘şudur’ diyemem, ama daha başında sonucu öngörülen filmlerden hoşlanmam.”