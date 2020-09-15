Pepe’den dostluğu öğrenmek

SEVİNÇ ŞAHİN

Güzel bir kapak tasarımı olan ve iç kapağında “Muhteşem ve farklı olan bütün varlıklar için” sloganının yer aldığı bir kitaptan söz edeceğim size. Çok özel bir kedi olan Pepe’yle, çok çok özel bir çocuğun arasında kurulan bağı, o özel kedi Pepe’nin ağzından anlatan Mırıldanan Çocuk, Genç Timaş Yayınları’ndan yeni çıktı .

Pepe, Anne, Baba ve Tato’dan oluşan ailesiyle yaşayan, sahipli ama özgür bir kedidir. Her gün yeni maceralar peşinde çatılarda gezer durur. Bu gezintilerinden birinde, yaşadığı binanın dördüncü katındaki o “Çok akıllı birine benzediği için, insan olamayacak” olan yalnız bir çocuk görür. Pepe’nin merakı, bir de kedi zekasıyla birleşince neler çıkıyor ortaya bir bilesiniz?

“Hayır” adını verdiği bu çocuk aklını kurcalar durur. Bu kadar muhteşem bir çocuğun, yalnız olması onu çok üzer. Pepe, Hayır’ın öfke nöbetleri geçirmesine, mırıl mırıl bir şeyler söylemesine tanık olur. Aslında hangimiz anlaşılmadığını fark ettiğinde sakin kalabiliyor ki zaten. Hangimiz söylenmeden ya da mırıldanmadan yaşıyoruz ki!

Pepe’nin bile arkadaşları varken Hayır’ın hiç arkadaşı olmaması hiç normal değildi. Pepe, Hayır’a yardım etmeye karar verir. Ama Pepe’nin bu sorunu çözmesi için insanlara ihtiyacı vardır. Pepe’nin yardımına güvercin Nerone yetişir. Nerone, kuş dili bilen bir insan tanıdığı olduğunu söyleyince Pepe, havalara uçar. Mahalledeki seyyar satıcı çocuk Abibu’dur o kahraman; Nerone’u anlar ve harekete geçer.

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Pepe, Nerone ve Abibu’nun çabaları sonucunda Hayır’ın da Pepe gibi oyunlar oynayabileceği arkadaşları olur. Herkes, apartmanın dördüncü katında çok çok özel bir çocuk olduğunu öğrenir.

OTİZM ÜZERİNE

Kitabın daha ilk satırlarından itibaren, sizi bir sıcaklık sarıyor. İtalyan yazar Gabriele Clima’nın dilinden ve kitaba konu olan özel canlardan kaynaklanan bir sıcaklık bu. Çevirmenimizi de unutmayalım, o kadar başarılı ki yazarını bilmeseniz, Türkçe bir metin sanabilirsiniz. Esma Fetiye Güçlü, yazarın dilinin sıcaklığını çok iyi yansıtmış. Yoksa İtalyanca öğrenmemiz gerekecekti.

Hayır, otizmli bir çocuk. Otizm, erken tanı ve doğru yöntemlerle, olumsuz etkileri neredeyse yok edilebilen bir farklılık durumudur. “Hastalık” demek beni rahatsız ettiği için bu ifadeyi kullanmadım. Zaten uzmanlar da benimle aynı fikirdeler. Otizmliler, akranlarından farklı davranarak, olması gerektiği gibi değil de kendi iç âlemlerine göre hareket ederler ki; Yunancada “otizm” kelimesi “kendi” anlamına gelir.

Otizmli birinin sorun haline gelmesi de “kendi” olma hakkının tanınmamasından kaynaklanır. Bu konuda farkındalık kazanmamız gereken çok şey var. Mırıldanan Çocuk, bize bunları fısıldıyor; etrafınıza daha dikkatli bakın, Pepe gibi cesur ve kararlı olun, diyor. Gördüğünüz yanlış davranışları düzeltmenin bir yolunu bulun diyor. Her bireyin “özel” olduğu ve “kendi” olmaya hakkı olduğunu bilirseniz, Hayır gibi bireyler de hiçbir zaman soyutlanmış ve dışlanmış hissederek mutsuz olmaz, diye de ekliyor. Mırıldanan Çocuk, fısıldadıklarını herkesin duyması için okurlarını bekliyor. Keyifli okumalar…