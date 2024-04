Peygamberimizin her yaşına bir şiir

2000 yılında “Faran Dağlarında Açan Sevgili” isimli şiirimizi, Marmara Müzik bir albüme dönüştürdü. Albümün ismi “En Sevgili’ye” oldu. İkinci yılda “En Sevgili’ye 2” adıyla yeni bir şiir albümü yaptık. Bu albümde de “Sen Yoktun Sultanım” şiiri çok ilgi gördü. Üçüncü yılda hazırladığımız albümde “Kırk Yaşındasın” ve Bedir” şiirleri çokça teveccüh gördü ve bu serinin devam etmesi gerektiği fikri oluştu. Peygamber Efendimiz’in (sav) her yaşına bir albüm yapmak isterdim ancak buna ömrüm yetmeyebilirdi. Ben de her yaşına bir şiirim olsun istedim. Bu düşünceyle yirmi yılda on şiir albümünde bana ait elli üç şiir yazıp okudum. Bu yıl da on şiirlik bir albüm hazırladım, “Son Şiir” adıyla dinleyicilerimizin beğenisine sunarak hamdolsun yirmi dördüncü yılda 63 şiirlik hedefime ulaştım.