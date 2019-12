Portekiz melodileri İstanbul’a taşınıyor

Akdenizli şarkıcı Antonio Zambujo romantik tavrı ve duygu yüklü şarkılarıyla Portekiz'in dar sokaklarını İş Sanat'a taşıyacak.

António Zambujo afişi

YEPYENİ ARMONİ

Tutkuyla bağlı olduğu Portekiz halk müziği türü Fado’yla farklı türleri sentezleyen Zambujo, 24 Ocak 2020 Cuma akşamı İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. İş Sanat’ta gerçekleşecek konserde başarılı müzisyen Portekiz’in melodi rüzgarını İstanbul’a taşıyacak. Brezilya ritimleri, Bulgar ezgileri gibi farklı müziklerden esinlenen sanatçı, kendi köklerinden aldığı ilhamla ortaya yeni bir armoni çıkartıyor.

ÖZGÜN BİR TARZI VAR

Müzikle iç içe bir ortamda büyüyen ve 8 yaşında klarnet öğrenmeye başlayan müzisyen, ilk albümü “O Mesmo Fado”yu 2002 yılında yayınlamıştı. Özgün tarzı sayesinde albümleri uluslararası dağıtıma girdi ve daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Birçok ülkede konser veren sanatçının “Até Pensei Que Fosse Minha” albümü 2017 Latin Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Albüm’ dalında aday oldu. Portekiz’in saygın köşe yazarlarından João Gobern da sanatçının 2018 yılında yayınladığı son albümü “Do Avesso” (Madalyonun Diğer Yüzü) için, “Bu albüm bize dünyada yalnızca siyah ve beyazın olmadığını, farklı renklerin de olduğunu yeniden hatırlatıyor. Çeşitlilikler arasında kurulan köprüler, sentezlerin ne kadar iyi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜMSÜZ ŞARKILARI SESLENDİRİYOR

Zambujo bu albümünde, Once Upon A Time In America (Bir Zamanlar Amerika’da) filminin, Ennio Morricone imzalı ölümsüz şarkısı “Amapola”yı yeniden seslendirdi ve yorumuyla dinleyenlere bambaşka bir tat sundu. Bu albümde müzikal dilinin sınırlarını genişleten Zambujo, Lizbon Senfoni Orkestrası ile işbirliğinin yanı sıra Portekiz’in başarılı müzik insanları Nuno Rafael, Filipe Melo ve João Moreira gibi isimlerle çalıştı.

ATALARININ MÜZİĞİNİ TANITIYOR