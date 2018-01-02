Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Arslan hayatını kaybetti. Prof. Dr. Arslan için yarın öğle namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yapan ve Epistemik Cemaat'i araştıran Arslan, akademisyenliğinin yanı sıra Paradigma Yayınları'nın yöneticiliğini de yapıyordu.

Hüsamettin Arslan kimdir?

12 Ocak 1956 doğumlu Hüsamettin Arslan yatılı okuduğu Tunceli Öğretmen Okulunu bitirdi. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal İdari ve Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979 - 1981 yılları arasında aynı fakültede yüksek lisans yaptı ve "Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğun'da Sanayileşme Girişimleri" konulu bir yüksek lisans tezi hazırladı. Doktorasını 1986 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı ve doktora bittikten sonra yayınlamış bulunduğu "Epistemik Cemaat / Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" (Paradigma Yayınevi, İstanbul 1992) adlı bir doktora tezi hazırladı. Çeşitli dergilerde bilgi , bilimsel bilgi ve bilim üzerine makaleleri ve yabanсı dillerden yaptığı sosyoloji kitapları çevirileri yayınlandı. Arslan, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı'ydı.

REKLAM

Uludağ Üniversitesi'nde bilgilendirmede Hüsamettin Arslan'ın kitapları ve yaptığı çeviriler şöyle yer alıyor: