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Hayat

Rachmaninov’un Kraliçesi İstanbul’da çalacak

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:47 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Valentina Lisitsa.
Valentina Lisitsa.

Videoları 200 milyondan fazla izlenmeye ulaşan, internette en çok izlenen klasik müzisyenlerden biri olan Valentina Lisitsa, 24 Şubat’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. “Rachmaninov’un Kraliçesi” olarak anılan ABD’li piyanist, Johann Sebastian Bach’tan Wolfgang Amadeus Mozart’a, Dmitri Şostakoviç’ten Leonard Bernstein’a kadar uzanan geniş repertuvarıyla sahne alacak. Konser, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Şafak Pazar Eki’nde ünlü sanatçıyla röportaj yapan Hakan Varol, kendisine Ukrayna Savaşını ve Gazze soykırımını sordu. Ünlü sanatçı, -Türk Hükümeti’nin Ukrayna–Rusya Savaşı’ndaki barışçıl tutumu için, “En büyük övgüyü hak ediyor” dedi.

EN KÖTÜSÜ HİÇBİR ŞEY YAPAMAMAK

İsrail’in Filistin işgalini de değerlendiren sanatçı, “Bu korkunç trajedi gözümüzün önünde yaşanıyor ve en kötüsü de hiçbir şey yapamamak. Terörizmle savaşmak adına küçücük çocukları öldürüyorlar. Tek dileğim, az da olsa acıları hafifletmek için bir şeyler yapabilmek. Daha önce Batı Şeria’daki müzik konservatuarı ile temas halindeydim ve bu yılın sonuna doğru konserler vermeyi planlıyordum. Durum bu kadar vahimken, müziğin iyileştirici gücünü kullanmak için gidip çalmayı teklif ettim. Öğrencilerimizin ve yakınlarının olay yerinde öldüklerini söylediler. Batı Şeria’ya gitmek imkansız olduğu için maalesef bu küçük jesti bile yapamıyoruz” dedi.



#Aktüel
#Sanat
#Müzik
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