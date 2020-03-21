Hayat Ramazan ayının müjdeleyicisi Recep ayının 27inci günü Miraç Kandili
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Ramazan ayının müjdeleyicisi: Recep ayının 27'inci günü Miraç Kandili

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Miraç, bize Allah'ın katından birtakım hediye ve atiyelerin getirildiği ve hayatımızda önemli değişikliklere vesile olan mühim bir gecedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bu akşam idrak edilecek Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemli olduğunu söyledi.

Recep ayının 27. gününün Miraç Kandili'ne denk geldiğini belirten Yılmaz, miracın Kur'an-ı Kerim'de adı anılan ve işaret edilen bir gece olduğunu vurguladı.

Yılmaz, İsra suresinin ilk ayetlerinde miraç olayının geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

  • "Peygamberimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonra Kudüs'ten Cebrail'in rehberliğinde sema katlarına uruc ediyor, Efendimiz Allah'ın huzuruna erişiyor. Olayın bu safhası miraçtır. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de, miraç olayı ise hadislerde yer almaktadır. İsra ve miraç mucizesinin Peygamber Efendimizin hayatında ve İslam’ın ilk döneminde çok önemli bir mesaj değeri var. İsra mucizesi Peygamberimizin 'Hüzün Senesi' diye bilinen amcası Ebu Talib'in ve Hatice validemizi vefat ettiği ve Mekkeli müşriklerin kendisine sosyal ve ekonomik ambargo uyguladığı bunalımlı bir senedir. Allah böyle bir dönemde efendimizin kalbini teselli etmek ve gönlündeki darlığı azaltmak için onu bir İsra ve miraç mucizesiyle taltif etmiştir. Böyle önemli bir olayda, miraçtan getirilen ve ümmete hediye edilen 5 vakit namaz ibadetidir. Önceleri Efendimiz gece namazları kılardı ama namazın bütün ümmete 5 vakit farz kılınması bu gecenin bereketidir. Bu gecede namazla miraç bütünleşmiştir. Miraç hadisesi bize birtakım hediye ve atiyelerin Allah'ın katından getirildiği ve bizim hayatımızda önemli değişikliklere vesile olan mühim bir gecedir."

Önemli bir uyarıcı

Miraç Kandili'nin ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönem olduğunu anlatan Yılmaz, "Miracın bizi safha safha, adım adım ramazana hazırlayan, ramazana hazırlıksız 'küt' gibi düşmeyelim diye önemli bir uyarıcı mesaj değeri bulunmaktadır" dedi.

Kaza namazları eda edilebilir

Yılmaz, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmalarını gerektiğinin altını çizerek, "Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilesinler. Kandil gününü de oruçlu geçirsinler" değerlendirmesinde bulundu.

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