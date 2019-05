Ramazanın sevilen tadı: Hurma tatlısı

1968 yılında açılan bir pastanede farklı lezzet arayışları üzerine geliştirilen ve şeklinden dolayı 'Bağdat Hurma Tatlısı' adını alan tatlı, gün geçtikçe popülerlik kazandı. Tatlı un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel 10 baharat karışımından oluşuyor. Tatlının sunumu ise şerbet ve Hindistan cevizi ile yapılıyor.

50 yıl önce buldular

Bursa sokaklarındaki seyyar satıcıların da tercihi tatlının tarifi ise firma tarafından gizli tutuluyor. Hafif bir tada sahip olmasından dolayı ise Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor. Hurma tatlısı üreten firmanın sahibi Yadigar Karaman, şu şekilde konuştu:

"Hurma tatlısı yaklaşık 50 yıl önce eşimin ailesi tarafından bulundu. Eşim tatlının popülerliğini buralara kadar getirdi. Bursa'ya özgü bir lezzet halini aldı. Eşimin vefatından sonra 10 aydır şirketi yönetmeye ben devam ediyorum. Tatlımız un, yumurta, şeker, yoğurt ve özel olarak hazırladığımız 10 baharatın bir araya gelmesiyle oluyor. Şerbetli bir tatlı. Bursalıların damak zevkine hitap ediyoruz."

Hurma tatlısının Bursa lezzetleri arasında kendisine yer bulduğunu belirten Yadigar Karaman, "Bursa'nın nasıl İskender kebabı ve pideli köftesi meşhursa hurma tatlısı da o derece popüler hale geldi. Ramazan aylarında hafif bir tatlı olması sebebiyle taleplerimiz çok fazla artıyor. Hurma tatlısını şehir dışlarına dahi kargoyla gönderiyoruz. Hurma tatlısı hafif bir tatlı ve geleneksel damak tadımıza hitap ediyor. Bizim tatlımızın özelliği üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Bu şekilde tercih ediyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti. Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi. Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti. Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu. Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor. Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek. 7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti. Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi. Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu. Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.” . . . Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi. BiP'te paylaş

