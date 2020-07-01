Rize'de armut yemek için ağaca tırmanan ayı mahsur kaldı AKUT kurtardı

Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde, armut ağacına çıkan ayının mahsur kaldığını gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi.

GÜNDEM Kastamonu’da aç kalan ayı girdiği evin altını üstüne getirdi: Eşyalar kullanılmaz hale geldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi için AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden destek istedi. Ekibin çalışması sonucu tellerden kurtarılarak ağaçtan indirilen ayı, doğal yaşam alanına döndü.

FOTOĞRAF 7 Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Çukurca Beldesi, Ören Mahallesi, Maşatlık mevkiinde beldeye 200 metre uzaklıktaki bahçelik alana kiraz yemeye inen ayı tel avluya takıldı. Kurtulmak için kalın ağaçları kıran ayının homurdanması sonucu köpekler ayının bulunduğu yere doğru koştu. oşan köpekleri gören çoban Cemal Tutal, yetkililere haber verdi. Bölgeye Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çukurca Belediye ekiplerine yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucu ayı uyutulup takıldığı tel örgüden kurtarılarak kepçe ile taşındı ve ormanlık alana salındı. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden gelen ekipler ayı ayılıp uzaklaşıncaya kadar ormanda başını beklediler. Çoban Cemal Tutal, Benim köpekler sesin geldiği yere koştu. Ben herhalde tavşan gördüler sandım. Ayı ayağa kalkınca köpekler kaçtılar. Ben ayağa kalkınca ayı olduğunu anladım hemen Belediye Başkanımız Emin Taşgın’ı aradım” dedi. Belediye Başkanı Emin Taşgın ise, “Vatandaşın ihbarı üzerine hemen İlçe Jandarma Komutanlığı kiplerimize ve Kütahya Milli Parkları aradım. Jandarmamız çevrede geniş önlem alırken Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de tele dolanan ayıyı uyuttular. Sonra belediye ekiplerimiz, jandarmamız ile birlikte veteriner kontrolünde ayıyı telden kurtararak kepçeye sarıp beldeden uzak ormanlık alana bıraktık” dedi. Yaklaşık 5-6 yaşlarında 200 kilo ağırlığında olan dişi ayının Ursus Arctos cinsi ayı oluğu belirlendi. Kütahya'da bir bahçede kiraz yemeye gelen ayı tel örgüye takıldı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir bahçeye kiraz yemeye inen ve avludaki tel örgüye takılan ayı, ekiplerin çabası sonucu uyutulup kurtarılarak ormana salındı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Uyuşturucu iğneden etkilenmedi

Uzunalioğlu, bilgi verilmesi üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye gittiklerini ancak ayıyı, uyuşturucu iğneden etkilenmediği için ağaçtan indiremediklerini söyledi.Sabah saatlerinde ayıyı uyuttuktan sonra iki kişilik AKUT ekibinin ağaca çıktığını belirten Uzunalioğlu, "Arkadaşlarımız ağaçta ayının ayağına dolanan domuz kapanını çıkardı. Bulunduğu yerden halatlar yardımıyla indirdik. Tedavisinin tamamlanmasının ardından uyanması beklendi ve yeniden doğal yaşamına dönmesi sağlandı." diye konuştu. Yetkililer, yaban hayatının korunması için vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.