Rize'nin eğitim tarihine ışık tutan müze

Milli Eğitim Bakanlığınca, milli ve manevi değerleri benimseyen, geliştiren, müze ve anıtlar gibi sanatsal ve kültürel eserleri tanıyan, tarihini bilen ve beğeni duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesi amacıyla 81 ilde Eğitim Müzesi açılması çalışmaları kapsamında, Türkiye'nin açılan ilk 100 lisesi arasında yer alan Rize Lisesinde "Eğitim Müzesi" oluşturuldu.

Müzede eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, daktilo, okul kıyafetleri gibi eğitim araç ve gereçlerinin yanı sıra insan iskeleti ile birçok hayvan fosili bulunuyor. İnsan iskeleti üzerinde yazan "Öldüğünde en yakın eğitim kurumuna cesedinin kadavra olarak bağışlanmasını isteyen Rus bir kadınının Rize gezisinde vefatından dolayı ailesi tarafından Rize Ortaokuluna bağışlandığı düşünülmektedir" yazısı dikkati çekiyor.

Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarına ait 15 bine yakın kitap eğitim müzesinde okuyucularını bekliyor. Kitapların dışında yaklaşık 300 materyalin de yer aldığı müzeyi gezen öğrenciler, eğitimin geçmişten günümüze zorlu yolculuğunu gözlemleme imkanı bulabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde eğitim müzesi çalışmasına yönelik çalışma başlattığını, 100 yıllık geçmişe sahip Rize Lisesinin de bu çalışmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitim tarihi açısından çok ciddi eserlere sahip olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

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"Kağıt doküman ve dönemlerin teknolojik imkanlarını ön plana çıkaran eserler çok fazla. Rize'nin bütün okullarından materyaller topladık. Bunların 10 katı eser yine var. Fiziki mekan oluşturdukça müze kendi içinde geliştirecek. Geçmişteki teknolojinin eğitme yansımasını, kullanılmasını, bugün ki teknoloji ile karşılaştırdığımızda ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Bu kimileri için anı tazelemeyi, kimileri için de geçmişteki teknolojik imkanları anlamayı sağlıyor. Bu müzeler eğitim öğretim faaliyetlerinde ne tür gelişmeler olduğunu gözler önüne seriyor."

Müzenin dijital döneme geçiş ile ilgili ciddi ipuçları verdiğini de aktaran Koçak, "Rize bu manada çok zengin. Rize'de bunun kadar eğitim tarihi müzesi oluşturacak eserler var. Her okul kendi içerisinde kendine ait bir tarihi saklamaya çalışıyor. Burası geçmişten bugüne bir yol haritası çiziyor" şeklinde konuştu.

Rize Lisesi'nin Türkiye'de 1948 yılına kadar yapılan ilk yüz lise arasında yer aldığının altını çizen Koçak, "Okulun tarihi ile eğitimin tarihi dokusunu birleştirmek için bu müzeyi açtık. Kitaplıkta yaklaşık 15 bin kitap var. Tarihi arşiv niteliğinde. Kayıt altına alınmış, zaman zaman üniversite öğrencilerinin bile ders anlamında yaralandığı bir yer. Herkesi Rize'nin eğitim tarihini görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.