Romanımızın yerli bir babası yok

Türk romanı, devlet ve millet olarak Osmanlı’nın siyasal, sosyal, kurumsal ve epistemoloji olarak değişmesi gerektiğine inandığı; yetersizlik ve yenilmişlik duygularının her alanı kuşatmaya başladığı Tanzimat yıllarında doğdu. Dolayısıyla romancılarımız, sözünü ettiğimiz değişme fikrini hem taşıyan hem de değişimin nasıl hangi alanlarda olduğunu bilme yükümlülüğünü üstlenen yazar/aydınlar oldular. Kendilerini konumladıkları bu yer, bir taraftan onlara Osmanlı dünya görüşü ile hesaplaşmaya itiyor bir taraftan da Batı düşüncesinin ve edebiyatının özellikle romantik dönem bakış açısını ve uygulamalarını kabul etmeye ve öykünmeye itiyordu. 1960’lardan 1910’lara kadar basılmış romanlara ve önsözlerine bakıldığında Tanzimat yazar /aydının canhıraş bir şekilde, aile, eğitim, tarih, alafrangalık, kölelik gibi konularda toplumu bilgilendirmeye, eğitmeye, yönlendirmeye çalıştığı açıkça görülür. Bu bir bakıma bütün bu alanları belirleyen ve tahkim eden devlet ve padişah otoritesinin yerine yazarın/romancının geçmesi idi. Roman ve baba ilişkisini kurduğumuz yer tam da burası. Türk romanı, bir entelektüel-yazar babanın eseri olarak doğdu. Aslında 2000’li yıllara kadar da Türk romanı anlatıcılarının filigranlarında bu entelektüel/yazar/baba görünmeye devam etti.

HER SEÇİM BİR ÖZNELLİK İÇERİR

50’ye yakın roman seçmiştik ama bunlardan 36’sı üzerinde çalıştık. Hepsini saymama gerek yok ama bir kaçından söz edebilirim. Aynı zamanda bu söz konusu romanları niye tercih ettiğimi de gösterir. İlk romanlardan Cumhuriyet yıllarına kadarki romana topluca bakmayı tercih ettik ve 8 roman üzerinden öğretme ihtiyacının, aileyi ve gençleri eğitmenin ve uyarmanın, kalkınma arzusunun arkasındaki babayı görmeye ve göstermeye çalıştık. Yaprak Dökümü’nde ailenin dağılışına, evlatların yeni yaşama biçimi arzularına, bu arzuları karşılayamayan babaların konumlarını nasıl kaybettiğini; Fatih Harbiye’de yeni kuşağı yozlaştıran, maddileştiren ama aynı zamanda cezbeden ışıklı hayatlara akışı durdurmak isteyen yerli, mütekamil bir babaya daha doğrusu toplumsal ve kültürel çözülüşü gören, çaresini bilen ve kuşağı bu çareye davet eden yazar/baba varlığını; Murtaza’da vazife ve karakter takıntısı yüzünden kızının ölümüne sebep olan babanın dramını görmeye ve göstermeye çalıştık. Aylak Adam’da bütün çabası babası gibi olmamak olan, baba görüntüleri içinde değer ve güvenirlik sorunu ile başa çıkmayan, bu baskı altında kaçan ve arayan acılı avareye odaklanıldı. Zamanı, mekânı, bürokratik yapısı, zihinsel ve bilimsel argümanları ve söylemleri kendisine ait olmayan bir toplumun ironisi olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne baba psikozu, Türkiye’nin baba arayışı bağlamında bakmaya çalıştık. Tutunamayanlar’a, tutunan babaların tutunamayan çocukları merkezinde okumaya çalıştık. Örnek çoğaltmaya gerek yok. Okurlar, “ama şu romanda da baba önemli” diyebilirler ve biz o romanı seçmemiş olabiliriz. Bazen görmek ve göstermek istediğiniz şeyin diğer romanlarda bulunduğunu kabul ederek o romanı seçmezsiniz; bazen de roman baba konusunda önemli olduğu hâlde onu çözümlemek içinizden gelmez. Her seçim bir öznellik içerir kuşkusuz.

Bu bağlamda babayı, bir türün kuramsal ve biçimsel olarak bir çıkış yerinin bulunup bulunmaması, akıp duran bir ırmağın suyu olup olmaması, yani edebi bir geleneğinin süreği olup olmaması anlamında kullandık. Her insan gibi, her yazar şair gibi edebi türler de bir geleneğin içine doğarlar. Geleneği devam ettirmek veya değiştirmek hatta reddetmek şeklindeki tavırlar bu gerçeği değiştirmez. Her üç tavırda da öncekinin izi görülür. Şiir için bu böyledir, kısmi olarak yeni hikâye için de bu böyledir. Ama roman baba ocağından mahrumdur. Dolayısıyla Osmanlı edebiyatının yüzyıllar süren büyük akışı içinde şiire ve hikâyeye göre roman babasız bir tür sayılır. Bazı aksi iddialar olsa da Tanzimat romanın babası mesneviler veya halk hikâyeleri değil, Fransız romanıdır. O zaman ifadeyi daha da doğrultalım romanın yerli bir babası yoktur, Fransa’dan bulunan bir babalığı vardır. İlk telif eserleri veren Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Sami Paşazâde gibi romancılar, romanın birçok teorik konusuna değinmiş ama hiçbiri romanın gelenekteki bir edebî türün yenilenmesi veya devamı olduğunu söylememiştir.