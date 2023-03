Sadık Yalsızuçanlar’ın hikayeciliği: Yazdıkça da ruhunuz yağmalanıyor

Üç şehri olduğunu söylüyor Sadık Yalsızuçanlar: Malatya, Hatay/Dörtyol ve Ankara. Malatya doğduğu şehirdir. 1962 yılında bu şehirde açar hayata gözlerini. Çocukluğu ve ilk gençliği burada geçer. Varlığının bir parçasıdır, bir bakıma her şeyi. Eserlerinde tekrar tekrar döneceği, ruhunun şehri (2012’de Malatya Öyküleri adı altında toplar yazdıklarının bir bölümünü). Dörtyol’da lise tahsilini tamamlar, sonra Ankara. Yüksek tahsil, iş hayatı.. Bir süre uzaklaşıp tekrar gelir. Yerleşir, karar kılar bu şehirde: “Tuhaftır, Ankara pek sevilmez.” diyor bir konuşmasında. “Soğuk, asık yüzlü bilinir. Bana öyle değil. (..) Ankara’da öğrencilik yapanlar Ankara’yı çok severler.” Bu şehri benimsemesine kuvvetli bir gerekçe de gösterir: “Hacı Bayram gibi bir güzelin şehridir öncelikle. Ankara’yı sevmek için bu neden tek başına yeterlidir.”

Kişisel bir tanışıklığımız olmadı Sadık Yalsızuçanlar’la. (İstanbul merkezli yaşadım ben. 80’li yıllarda Mavera’yı çıkaran ağabeyleri ziyaret için Ankara yolculukları yapardım. O yıllarda “Rüya Sineması”yla adı anılıyordu o çevrelerde. İddia sahibi, yetenekli bir genç olarak kendisine inanılıyordu, bir avans sahibiydi bu konuda.) Eserleriyle biliyorum onu. Bunca yıl sonra bendeki imajı şöyle: Dağınık, gelişi/güzel yazan biri. Hayatı da öyle sanki. Bir şey çıkarmak için elini attığı her cebinden çıkaracağıyla beraber başka birçok şey taşıyor dışarı. Yürürken bir şeyler saçılıp dökülüyor, etrafa. Bazan dökülenler göstermek istediğinden de değerli. Eğilip almak aklına gelmiyor onları.

Yazdıklarıyla kurduğu dünyadaki birincil kişi “aşık” tabiatlı biri. “Tedbirsiz” bir hayat onunki. Âşıklığıyla meczupluğun sınırlarında geziyor. Tedbirsizliğiyle isabetler alıyor, durmadan. Bu durumu biraz genişleterek içinden geldiği “aile”nin bir özelliği olarak da belirleyebiliriz. Musibetin bir göktaşı gibi defalarca düştüğü bir “ev”dir onlarınki. Her türlü aşırılık vardır orada. Öfkenin en şiddetlisi yaşanır. Aile içi şiddet uç noktalara ulaşır (Baba). Gözler morarır, kemikler kırılır (Anne). Uçlara kadar gidip telef olur bazıları; esrar tutkusu, amcalardan birinin yuvasını dağıtır. Büyük Dayı Neco, ilkokul üçteyken okulu bırakır. Malatyalı namlı kabadayı Çakal Hanifi’nin yanında tamamlar gerisini. Sonu iyi olmaz: “Sonra dayım Neco. Cinayetleri. Tutukevleri... Anneannemle ziyarete gidişlerimiz... Morgta onu teşhis edişim...”

Cahit Zarifoğlu’na bunca sevgisi de ondandır: “İnsanın arşının kâlp olduğunu” anlatıp durmasındandır. Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Ramazan Dikmen diye genişler bu liste. Fakat Zarifoğlu’nun yeri ayrıcalıklıdır yine de. “Türkiye’ye ait düşleri”ni diri tutmasını sağlan iki isimden biridir o. Diğerini Said Nursi olarak kaydediyor yazar. Risaleler, ömrünün üçte ikisinde okuyup durduğu kitaptır; bir mekteptir kendisi için. O kapıdan girerek gider, hayatında çok önemli yerleri bulunan diğer büyük isimlere: Muhiddin-i Arabi, Mevlana ve diğerlerine.. Yunus Emre, Harakanî, Yaman Dede... Daha da önemlisi Heiddeger’e, Hölderlin’e.. Bu ikincisinin “İnsan yeryüzünde şairane mukimdir” sözünü Said Nursi ve Cahit Zarifoğlu’na yakıştırır en fazla. Risaleler manevî bir açılım sağlamaz sadece, kendi gramerini kurmuş olan diliyle şairane bulur onları aynı zamanda. Bu metinlerden ve Unsuru’l-Belagat kitabından kendine yazma düsturları çıkarır. O kadar iç içe girmiştir ki bu metinlerle hayatı, yazarlığı; bazı kitaplarının kapağına da koyduğu İlhan Berk’e ait kısa ifadede övgüyle sözü edilen “Yılan” hikayesi, Said Nursi’ye ait bir “vizyon”un, yeni bir üslupla tekrar kaleme alınmasından başka bir şey değildir (Şehirleri süsleyen yolcu, rüya sineması söyleyişleri de aynı kaynaktan doğarlar).