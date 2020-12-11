Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Safkan Arap atında dünya birincisiyiz
AKTÜEL

Safkan Arap atında dünya birincisiyiz

Safkan Arap atında dünya birincisiyiz

Osmanlı’da 14. yüzyılda başlayan safkan Arap atı yetiştiriciliği geleneğini bugün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) üç ilde kurulu işletmeleri ile devam ettiriyor. Dünyada her üç safkan Arap atından biri Türkiye’de bulunuyor. Ganyan’da dağıtılan ikramiyelerin yüzde 42’sini TİGEM atları kazanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyada ıslahı yapılan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye dünyanın lideri konumda. Eskişehir, Malatya ve Bursa’daki işletmelerinde 2019’da bin 126 at yetiştiren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2020 yılında at varlığını bin 250’ye, 2021 yılında ise bin 455’e çıkaracak.

TAY FİYATI 136 BİN TL

  • Sahalarda koşan atların yüzde 23’ü TİGEM kökenliyken, buralarda dağıtılan ikramiyelerin yüzde 42’si yine TİGEM’in atlarından kaynaklanıyor. TİGEM yılda 6 müzayedeyle satışlarını gerçekleştirirken, 2018 yılında 76 bin lira olan ortalama tay fiyatı 2020 yılında 136 bin liraya yükseldi.

3 İLDE AT YETİŞTİRİLİYOR

TİGEM’de yetiştirilen atlar arasından damızlık ihtiyacı dışındaki erkek ve dişi taylar sektörün hizmetine sunuluyor. Islah çalışmaları geçmişten günümüze aynı titizlikle sürdürülürken, her yıl tüm damızlık materyal ve doğan taylar, uzman bir teknik heyet tarafından incelenerek; ırk özellikleri, şeceresi, genetik kusurları, beden yapısı, koşu performansı gibi fenotip ve genotip özellikleri yönünden değerlendiriliyor.

Abone Ol Google News
Ya hafif ya da hiç

Ya hafif ya da hiç

Aşılama ile yüzde 90 kurtulacağız.
Rakiplerini eziyor

Rakiplerini eziyor

​Facebook'a iki ayrı suçtan dava açıldı.
Tabii ki olacak

Tabii ki olacak

​CHP'li vekilden taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili skandal açıklama.
Ruslar yine sahnede

Ruslar yine sahnede

Korkan teröristler, bölgeyi Rus ve rejim güçlerine devretti.
Tepkiler büyüyor

Tepkiler büyüyor

​Kılıçdaroğlu kendi partisinden eleştiri almaya devam ediyor.
Aralık içinde başlıyor

Aralık içinde başlıyor

Dünya 8 milyar doz sipariş verdi.

Nasıl şef yaptınız?

Nasıl şef yaptınız?

Yavaş'ın uyuşturucu taciri adamı tutuklandı.

Reformlar <br>hızla şekillenecek

Reformlar
hızla şekillenecek

Hedef sürdürülebilir kaliteli büyüme.
Avrupa'ya veda ettik

Avrupa'ya veda ettik

​Başakşehir'den sonra Sivasspor da Avrupa Kupaları'ndan elendi.
Zulme sessiz kalmadı

Zulme sessiz kalmadı

​Fransız yıldız Çinli firmayla olan sözleşmesini feshetti.
Devler Ligi<br>artık hayal!

Devler Ligi
artık hayal!

​Ülke puanı geriledi, en değerli hakkı elden kaçırdık.
TOGG'un en kritik <br>parçası için açıklama

TOGG'un en kritik
parçası için açıklama

​Bakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması.
Bu kadar da olmaz!

Bu kadar da olmaz!

​Ekmek pişirirken 72 kişi koronavirüse yakalandı.
Canlı bomba <br>etkisiz hale getirildi

Canlı bomba
etkisiz hale getirildi

Üzerinde 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı bulundu.
Hayırlı olsun

Hayırlı olsun

Azerbaycan'la vizeler kalkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.