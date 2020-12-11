Safkan Arap atında dünya birincisiyiz

Tüm dünyada ıslahı yapılan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye dünyanın lideri konumda. Eskişehir, Malatya ve Bursa’daki işletmelerinde 2019’da bin 126 at yetiştiren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2020 yılında at varlığını bin 250’ye, 2021 yılında ise bin 455’e çıkaracak.

TAY FİYATI 136 BİN TL

Sahalarda koşan atların yüzde 23’ü TİGEM kökenliyken, buralarda dağıtılan ikramiyelerin yüzde 42’si yine TİGEM’in atlarından kaynaklanıyor. TİGEM yılda 6 müzayedeyle satışlarını gerçekleştirirken, 2018 yılında 76 bin lira olan ortalama tay fiyatı 2020 yılında 136 bin liraya yükseldi.

3 İLDE AT YETİŞTİRİLİYOR

TİGEM’de yetiştirilen atlar arasından damızlık ihtiyacı dışındaki erkek ve dişi taylar sektörün hizmetine sunuluyor. Islah çalışmaları geçmişten günümüze aynı titizlikle sürdürülürken, her yıl tüm damızlık materyal ve doğan taylar, uzman bir teknik heyet tarafından incelenerek; ırk özellikleri, şeceresi, genetik kusurları, beden yapısı, koşu performansı gibi fenotip ve genotip özellikleri yönünden değerlendiriliyor.