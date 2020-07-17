​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle uyardı: Koronavirüse karşı birer risk analisti olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı.

Koca, Twitter mesajında, "Risk analistleri aranıyor: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? Covid-19'a karşı birer risk analisti olmalıyız" açıklamasında bulundu.