Hayat Sağlık Bakanı Koca Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır

Sağlık Bakanı Koca: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır" dedi.

Bakan Koca: 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştireceğiz
HAYAT
Bakan Koca: 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştireceğiz

"Grip aşısı olmalarını öneriyoruz"

Bakan Koca, "Risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi ve bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: İlaç konusunda dışa bağımlılık azaltılacak
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: İlaç konusunda dışa bağımlılık azaltılacak
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.
İsrailde büyük panik

İsrail'de büyük panik

Türkiye'nin askeri harekatı Tel Aviv'de korkuya neden oldu.
Hakurk ve Haftanin vuruldu

Hakurk ve
Haftanin vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
Büyük İstanbul<br>depremi diye<br>bir şey yok

Büyük İstanbul
depremi diye
bir şey yok

​Deprem uzmanı Ercan'dan ezber bozan açıklama.
Her cephede Türkiye düşmanlığı

Her cephede Türkiye düşmanlığı

ABD-Yunanistan toplantısı Türkiye karşıtı şova dönüştü.
Gözlerini yapıştırdı

Gözlerini yapıştırdı

Yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sandı.
Ve başladı

Ve başladı

​Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini PKK'lı teröristlerden temizleyecek.​
Çocukları ölüme <br>sürüklemeyin

Çocukları ölüme
sürüklemeyin

​Obezite alarm veriyor: Sebebi anne babalar.
Sözleşme uzatılacak

Sözleşme uzatılacak

​Fenerbahçe'de yıldız oyuncu hakkında karar verildi.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
FETÖ'cü<br>kriptolara operasyon

FETÖ'cü
kriptolara operasyon

​11 ilde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
İstanbul<br>yağmura teslim

İstanbul
yağmura teslim

​Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
PKK kaçmaya başladı

PKK kaçmaya başladı

​Operasyonu duyan teröristler Rasulayn'ı terk etti.
Aşırı hız sonu oldu

Aşırı hız sonu oldu

TIR'ın altına giren otomobilde feci şekilde can verdi.
Trump çark etti

Trump çark etti

​'Suriye'de taraf tutmuyorum, Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var'
Mücadeleye hazırız

Mücadeleye hazırız

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona dair açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.