​Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'ye domuz gribi yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son zamanlarda sıklıkla görülen grip vakalarıyla ilgili konuştu. Grip hasta sayısının yüzde 20 azaldığını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:

"Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede."

Yıldız Tilbe'ye aile hekimi tavsiyesi

Koca, hastalık konusuna dikkat çekerek bakanlıktan ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin çağrısına da yanıt verdi:

"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."

Ücretsiz ilaç istemişti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen" çağrısında bulunmuştu.