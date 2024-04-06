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Sağlık Bakanlığından 'Ramazan Bayramı' genelgesi: Bayramda aksaklık yaşanmaması için tedbirler alındı

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması, çalışmaların 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre, hastanelerin günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak, diyaliz hastalarının planlanan tedavileri, evde sağlık hizmeti uygulamaları aksatılmadan devam edecek.

10:38 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak. (Foto: Arşiv)
Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak. (Foto: Arşiv)

Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.

Ramazan Bayramı tatili süresince de olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda yoğun iş yükü ile karşılaşılabileceğine işaret edilen genelgede, bayram tatili ve bu vesileyle verilen idari izinlerde Bakanlık, üniversiteler ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli tedbirleri önceden alması istendi.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri hasta sevk ve nakil işlemlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.

Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.

Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak

Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım bulunacak.

Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

Diyaliz hizmetleri aksatılmayacak

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de sürdürülecek, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.

Ayrıca diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmayacak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine, plana uygun devam edilecek.

Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması amacıyla il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri de hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayacak, bu kapsamda gerekli nöbetler planlanacak.

Bakan Yerlikaya bayram tedbirlerini açıkladı: Hayatla yarışılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Hayatla yarışılmaz' paylaşımı yaptı. Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili yarın, 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen annelerine babalarına, ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Ancak; trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında: 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, Şehiriçi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde ASAYİŞ hizmetleri kapsamında: 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 drone ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak. Yola çıkan sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." dedi.

#Ramazan Bayramı
#Sağlık Bakanlığı
#Diyaliz
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