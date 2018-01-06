Sakarya Fırat'a şok: Taklit nedeniyle 640 bin lira ceza kesildi

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce dava açan yazar Ebru Gökçen Ertunç, “Aynı Güneşin Çocukları”’ adlı romanını ünlü yapımcı Osman Sınav ve senarist Süleyman Çobanoğlu’nun “Sakarya Fırat” adlı televizyon dizisi haline getirdiğini öne sürdü.

Dizide eserinin işlendiğini iddia eden Ertunç dilekçesinde, “Roman ile dizideki isimler, mekânlar ve bazı olaylar değiştirilmiş olsa da iki hikâye birbirinin aynıydı. Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanım ile “Sakarya Fırat” adlı dizi arasında büyük benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Hak ihlali olduğu için şimdilik 10 bin lira manevi tazminat istiyorum" dedi.

Bilirkişi raporu:

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“Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanın 2008 yılında Ebru Gökçen Ertunç (Emre) tarafından kaleme alındığı anlatılan bilirkişi raporunda, “İki hikâye arasında intihal olarak kabul edilebilecek benzerlik vardır. Yapılan hesaplamaya göre davalıların bölüm başı davacı Ebru Gökçen Ertunç’a 4 bin lira ödemesi gerektiği kanaatimiz mevcuttur."

640 bin lira tazminat

Hürriyet'in haberine göre, kararını açıklayan mahkeme, “Davacı Ebru Gökçen Ertunç tarafından davalılar aleyhine açılan davanın kabulü ile davacının “Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanının izinsiz senaryo olarak davalılar tarafından kullanılması nedeniyle bölüm başı 4 bin liradan 151 bölüm için 604 bin liranın davalılardan müştereken tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir” dedi.