Sakarya Üniversitesi akademisyeni Harun Kırılmaz'dan yüz kızartan paylaşımlar

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde akademisyen olan Doç. Dr. Harun Kırılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar "pes" dedirtti.

Twitter hesabını aktif kullandığı görülen Kırılmaz'ın bir yandan siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı, diğer yandan hastalarla alay ettiği ve müstehcen ifadeler kullandığı görüldü.

Kırılmaz'ın takip ettiği bir doktorun son derece çirkin ifadeler ve görüntülerle yaptığı doğum günü paylaşımına kadın bedeni üzerinden çirkin bir üslupla yanıt verdiği görüldü.

HASTALARLA DALGA GEÇTİ

Kırılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hastalarla dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Kapı arasından bakan bir kedinin fotoğrafını paylaşan Harun Kırılmaz, bu paylaşımına "Hocam tahlil sonuçlarını gösterecektim" notunu düştü.

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SİYASİ PAYLAŞIMLARA DA YER VERDİ

Sosyal medya hesabında oldukça eğlendiği görülen Harun Kırılmaz'ın siyasi paylaşımları da dikkat çekti. Kırılmaz'ın bir paylaşımında FETÖ firarisi Emre Uslu'yu etiketlediği görüldü.