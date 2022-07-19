Hayat Sakarya Üniversitesi akademisyeni Harun Kırılmazdan yüz kızartan paylaşımlar
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Sakarya Üniversitesi akademisyeni Harun Kırılmaz'dan yüz kızartan paylaşımlar

Sakarya Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Harun Kırılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar "pes" dedirtti. Hastalarıyla alay eden Kırılmaz'ın kadın bedeni üzerinden son derece çirkin ifadeler kullandığı görüldü. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kırılmaz, siyasi içerikli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Kırılmaz'ın FETÖ firarisi Emre Uslu'yu etiketlediği paylaşımı dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya Üniversitesi akademisyeni Harun Kırılmazdan yüz kızartan paylaşımlar
Doç. Dr. Harun Kırılmaz

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde akademisyen olan Doç. Dr. Harun Kırılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar "pes" dedirtti.

Twitter hesabını aktif kullandığı görülen Kırılmaz'ın bir yandan siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı, diğer yandan hastalarla alay ettiği ve müstehcen ifadeler kullandığı görüldü.

Kırılmaz'ın takip ettiği bir doktorun son derece çirkin ifadeler ve görüntülerle yaptığı doğum günü paylaşımına kadın bedeni üzerinden çirkin bir üslupla yanıt verdiği görüldü.

HASTALARLA DALGA GEÇTİ

Kırılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hastalarla dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Kapı arasından bakan bir kedinin fotoğrafını paylaşan Harun Kırılmaz, bu paylaşımına "Hocam tahlil sonuçlarını gösterecektim" notunu düştü.

SİYASİ PAYLAŞIMLARA DA YER VERDİ

Sosyal medya hesabında oldukça eğlendiği görülen Harun Kırılmaz'ın siyasi paylaşımları da dikkat çekti. Kırılmaz'ın bir paylaşımında FETÖ firarisi Emre Uslu'yu etiketlediği görüldü.
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