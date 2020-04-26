Sanat karantinada canlandı

Karantina günleri eğlencesiz geçmiyor. Kimisi okunmak için bekleyen kitaplarına dalmışken kimisi lise çağlarından hatırladığı oyunları tekrar oynuyor kimileriyse sanatın farklı dallarıyla ilgileniyor. Yeni şartlar yeni kültür sanat faaliyetlerini de beraberinde getiriyor. Televizyon yapımcısı Elif Bulut da durgun günleri sanatla canlandıran Türk Ressamlar Karantinada (@turkressamlarkarantinada) adlı bir instagram hesabı açtı. Sayfada İbrahim Çallı›dan Neşe Erdok’a, Şeker Ahmet Paşa’dan Osman Hamdi Bey’e, Fikret Mualla’dan Hüseyin Avni Lifij’e onlarca Tük ressamın eserleri canlandırma yöntemiyle günümüze taşınıyor.

Fotoğraf: Arşiv

KUR, POZ VER, ÇEK, SAHNEYİ TOPLA

Çocuklara oyun oynatmak için arayışta olduğu sırada bu fikirle karşılaşan Bulut, şunları anlatıyor: «Korona virüs salgını sebebiyle hayatımıza giren izolasyon sürecinin ilk günlerinde işim gereği medyada sürekli kültür-sanat etkinliklerinin dönüşümünü gözlemliyordum. Instagram’da @tussenkunstenquatantaine (Sanat ve Karantina Arasında) hesabıyla karşılaştım. Karantina sürecini biraz daha eğlenceli hale getirmek maksadıyla ünlü ressamların tablolarını ev ortamında buldukları malzemelerle canlandırıp paylaşıyorlardı. Bunun üzerine ben de bu hesabın Türk ressam ve sanatçıların eserleriyle uyarlanmış versiyonunu açtım. Geçen ay da çocuklarımla ve eşimle birkaç tabloyu evde bulduğumuz malzemelerle sahne kurup canlandırdık ve yayınladık. Başta amacım çocuklarla farklı bir oyun oynamaktı. İzolasyon ve salgın sebebiyle evlere kapandığımız bu sürede, çocuklarımızı sürekli oyalamak, onlarla keyifli vakit geçirmek ve bir taraftan da eğitim sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldık.”

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Resim canlandırmalarının eğlenirken öğrettiğine dikkat çeken Bulut, 8 yaşındaki kızıyla yaptıkları çalışmayı şöyle anlatıyor: “Kızımla önce bir ressamı ve eserlerini inceliyoruz. Sonra da beğendiklerimizi sahnelemeye çalışıyoruz. Bu öğretme süreci gibi değil, daha organik ilerliyor. Ressamlar hakkında çok fazla bilgiye boğmuyorum çocuğumu, sadece ressamın ismi, yaptığı eserler, objeleri, tarzı hakkında biraz aşinalığı oluşmuş oluyor. Canlandırma sürecinde ise sahneyi kur, poz ver, fotoğraf çek, sahneyi toparla derken yarım saat, bir saat kadar oynamış oluyoruz.”

TÜRK RESSAMLAR İÇİN FARKINDALIK OLUŞTU

Fotoğraf: Arşiv

Çocukların yanı sıra büyükler için de kafa dağıtmanın, eğlenmenin bir yolu olan canlandırmalar sadece Türk ressamların eserlerinden yapılıyor. Bunun nedeni hakkında Elif Bulut, şunları söylüyor: «Türk ressam ve sanatçılardan bir seçme yapmaktaki maksadım çocukların Van Gogh, Picasso, Magritte gibi dünyaca tanınmış sanatçıları biliyor olmalarına rağmen Türk sanatçıları pek de bilmiyor oluşlarıydı. Daha sonra hesabı herkesin paylaşımına açarak hep beraber keyifli vakit geçirelim istedim. Önce kendi arkadaşlarımı davet ettim, daha sonra zaten isteyen herkesin canlandırmalarını yayınlamaya başladım. Böylece Türk ressam ve sanatçılar konusundaki ısrarın ne kadar haklı olduğunu görmüş oldum. Resim, sanat tarihi, tablo deyince herkesin aklına ilk gelen isimler küresel sanat piyasasında dolaşımda olan isimler oluyor. Bu küçük etkinlikle biraz daha Türk ressam ve sanatçılar hakkında farkındalık oluşturmaktı niyetim.”

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Birçok ressam var

Fotoğraf: Arşiv

Frida, Vermeer gibi ressamların eserlerini gönderen takipçileri Türk ressamlara yönlendiren Elif Bulut, dikkatleri Türk resmine çekmek istediğini, bir yandan da Osman Hamdi Bey dışındaki Şeker Ahmet Paşa, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran gibi başka isimleri tanıtmış olduğunu söylüyor.

Hem kaçış hem kayıt

Fotoğraf: Arşiv