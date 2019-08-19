Hayat Sanatıyla hayatlara dokunuyor
AKTÜEL

Sanatıyla hayatlara dokunuyor

5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli elektrik teknisyeni Muhammed Cuma, bir süredir Türk Kızılay’ın Bağcılar Toplum Merkezi’nde diğer kursiyerlere resim dersi veriyor. 55 yaşındaki Cuma, 30 yıldır resim yaptığını hatırlatarak, “Resim benim için hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ruhumun da öyle” şeklinde konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Muhammed Cuma
Muhammed Cuma

Suriye’deki iç savaştan 5 yıl önce Türkiye’ye sığınan 55 yaşındaki elektrik teknisyeni Muhammed Cuma, 30 yıldır resim yapıyor. Cuma, bir süredir Türk Kızılay’ın Bağcılar Toplum Merkezi’nde gönüllü olarak diğer kursiyerlere resim dersi veriyor. Cuma, “Suriye’deki evimi görme fırsatınız olsaydı keşke. Evimde bahçeyi boş göremezdiniz. Hepsinde doğa resimleri vardı ” dedi.

SAVAŞ YAŞANMADAN BİLİNMİYOR

Yüzünde savaşın getirdiği hüzün görülen Cuma, Suriye’yi bırakarak gelmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti. Cuma, “Kendi toprağını bırakmak incitiyor insanı. Savaş yaşanmadan bilinmiyor. İlk olarak ailemi gönderdim, bir süre sonra da ben geldim” dedi.

HEM HOBİ HEM KAZANÇ

Resmi hem hobi hem de para kazanma aracı olarak değerlendiren Cuma, “Resim benim için hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ruhumun da öyle. Kimi zaman hobi olarak yaptım resmi, kimi zamansa ufak projelere dahil olarak sanatımı orada değerlendirdim. Resim, teknisyen olarak çalıştığım meslek yaşamımda da bana yardımcı oldu” diye konuştu.

EVİMİN BAHÇESİ RESİM DOLUYDU

“Suriye’deki evimi görme fırsatınız olsaydı keşke” diye soran Cuma, “Evimde bahçeyi boş göremezdiniz. Hepsinde doğa resimleri vardı. Diğer tarzlar dahil binlerce resim yapmışımdır şu yaşamımda” dedi.

BELLİ YAŞTAN SONRA YENİ DİL ZORMUŞ

Türk Kızılayı Toplum Merkezi ile oğlunun aracılığıyla tanıştığını belirten Cuma, “Toplum merkezinde Türkçe kursuna geldim. Çocuklarım Türkçe konusunda çok daha başarılılar. Ben de elimden geleni yapıyorum, ancak gençken yeni bir dil öğrenmek çok daha rahat. İki dil konuşmaya çalışıyoruz ama yaşımız geçti, algımız da azaldı. Dolayısıyla Türkçe öğrenirken zorlanıyoruz” dedi.

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Anlamasak da anlaşıyoruz

  • Belli seviyede Rusça, İngilizce, Kürtçe de bilen Muhammed Cuma, “Benim Türk arkadaşım da var, Iraklı da var. Dil olarak birbirimizi anlamaya çalışıyoruz, anlamasak da anlaşıyoruz. En önemlisi, birlikte gülümseyebiliyoruz” diye konuştu.
  • ÖNEMLİ OLAN İSTEK
  • Toplum Merkezlerinde sanatını başka kişilere de öğreterek paylaşma kültürünü yaşattığını söyleyen Cuma, “Bağcılar Toplum Merkezi’nde bir süredir gönüllü olarak resim öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara da, büyüklere de öğretiyorum. Önemli olan istekli olmak” dedi.
  • İLİM, DİL VE SANAT BİR ARADA
  • Muhammed Cuma, “Toplum Merkezleri çok başarılı bir proje, çünkü herkesi dahil ediyor. Bir Suriyeliyi de görebiliyorsunuz, bir Iraklıyı da, bölge halkını da. Buradaki pek çok kursa geliyorlar. Hem ilim öğreniyorlar, dil öğreniyorlar, hem de sanat yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

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